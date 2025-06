Palmeiras triunfa sobre Botafogo e avança às quartas do Mundial de Clubes

Em confronto 100% verde e branco, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação das oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, realizado no Lincoln Financial Field, e garantiu presença nas quartas de final do torneio, neste sábado (28).

Após um tempo regulamentar marcado pela forte marcação e poucas oportunidades reais de gol, o empate persistiu, levando a partida à prorrogação.

Já nos acréscimos da primeira etapa extra, o atacante Paulinho, que havia entrado no segundo tempo, arrancou da direita, driblou dois marcadores e finalizou no cantinho para decretar o placar final aos 10 minutos da prorrogação.

Conquistando a vaga com um jogador a menos – o capitão Gustavo Gómez foi expulso por acúmulo de amarelos – o Verdão superou o adversário mesmo com desvantagem numérica.

O triunfo coloca o Palmeiras frente ao vencedor de Benfica x Chelsea, que definirá o próximo adversário nas quartas de final, também em Filadélfia. A partida está prevista para a próxima sexta-feira.