Palmeiras x Al Ahly: veja onde assistir, horário e escalações do jogo do Mundial de Clubes

Nesta quinta-feira (19), às 13h (horário de Brasília), o Palmeiras encara o Al Ahly, do Egito, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Na estreia, o Verdão empatou com o Porto-POR, enquanto o time egípcio também ficou no 0 a 0 diante do Inter Miami-EUA. Ambos precisam vencer para se aproximar da classificação para a próxima fase do torneio.

📺 Onde assistir Palmeiras x Al Ahly ao vivo?

TV aberta: Globo

TV fechada: SporTV

Streaming: DAZN e Globoplay

YouTube: CazéTV

🔁 Provável escalação do Palmeiras:

Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Vitor Roque e Maurício.

Técnico: Abel Ferreira

🔁 Provável escalação do Al Ahly:

El-Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim e Koka; Romdhane, Attia, Fathi e Zizo; Abou e Trezeguet.

Técnico: José Riveiro

⚖️ Arbitragem:

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn (Inglaterra)

VAR: ainda não divulgado

O jogo promete emoção do início ao fim, reunindo dois clubes multicampeões em seus continentes em busca de um lugar entre os grandes do mundo.

📎 Fonte original: Globo Esporte / Globo