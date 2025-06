Palmeiras x Inter Miami: duelo decisivo com Messi define vaga nas oitavas do Mundial

O Palmeiras terá uma verdadeira pedreira pela frente nesta segunda-feira (23/6), às 22h (horário de Brasília). O Verdão enfrenta o Inter Miami, de Lionel Messi, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025.

A partida vale mais do que apenas três pontos: quem vencer garante a liderança do grupo A e vaga direta nas oitavas de final.

Confronto de gigantes

Tanto Palmeiras quanto Inter Miami chegam para o jogo com quatro pontos. A equipe brasileira lidera o grupo por conta do melhor saldo de gols, após uma importante vitória contra o Al Ahly. Já o time americano também vem embalado, tendo vencido o Porto na rodada anterior.

Mesmo reconhecendo o desafio, Lionel Messi comentou sobre o próximo adversário:

“Não somos inferiores. Agora enfrentaremos um adversário muito grande no cenário mundial, e será um jogo muito complicado”, declarou o craque argentino.

Como está o Grupo A?

Classificação atual:

Palmeiras – 4 pontos Inter Miami – 4 pontos Porto – 1 ponto Al Ahly – 1 ponto

Com Messi de um lado e Abel Ferreira do outro, o confronto promete fortes emoções e pode marcar o início da arrancada de um dos favoritos ao título do torneio internacional.

✍️ Revisado e adaptado por ContilNet, com informações do portal Metrópoles.