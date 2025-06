Palpite Al Ain FC x Juventus – Mundial de Clubes – 18/06/2025

Al Ain FC e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (18/6), às 22h (horário de Brasília), no Buzzard Point, em Washington, pela rodada de abertura do Grupo G do Mundial de Clubes da FIFA 2025.

Confira os palpites e odds da F12.bet, além das escalações e onde assistir Al Ain FC x Juventus!

Palpites Al Ain FC x Juventus

Vitória da Juve + menos de 3.5 cartões + menos de 0.5 gols do Al Ain – odds* 3.68 F12.bet

Mais de 3,5 gols no jogo – odds* 2.24 F12.bet

*Odds sujeitas a alterações. Última atualização em 17/06/2025.

Já conhece a F12.bet? Confira como apostar no Mundial de Clubes com a F12.bet.

Análise dos times

Juventus chega com status de favorita

Juventus é uma das principais favoritas ao título, com 82% de chances de vitória na estreia, segundo as casas de apostas.

Igor Tudor assumiu no fim da temporada, garantiu vaga na Champions League, mas ainda busca dar consistência à equipe.

Al Ain tenta surpreender após ano turbulento

Campeão asiático em 2024, o Al Ain não venceu os oito jogos da atual Liga dos Campeões da AFC e terminou com saldo de -11.

Clube vive fase instável, com três trocas de técnico em menos de um ano.

Aposta no talento individual dos atacantes para surpreender.

Retrospecto e estatísticas

A Juventus terminou a Serie A com apenas o 7º melhor ataque (58 gols), mas teve a 2ª melhor defesa em jogos sem sofrer gols (17).

O Al Ain teve um dos piores desempenhos da fase de grupos da AFC Champions: 0 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.

Nunca houve um confronto anterior com Juventus.

Jogadores em destaque

Soufiane Rahimi (Al Ain) – Vice-artilheiro da Champions Asiática, é o principal nome ofensivo da equipe. Teve média de 0,67 xG por jogo, entre os melhores da competição.

Dusan Vlahovic (Juventus) – Referência ofensiva dos italianos, terminou a Serie A com 10 gols e 13,19 xG. Já mostrou boa forma recente e deve comandar o ataque no Audi Field.

Prováveis escalações

Al Ain FC: Eisa; Traoré, Al-Hashemi, Koumaré, Erik; Park, Al Baloushi; Atzili, Romero, Rahimi; Kodjo Laba.

Juventus: Di Gregorio; Kelly, Gatti, Kalulu; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Gonzalez; Yildiz, Conceição; Vlahovic.

Onde assistir Al Ain FC x Juventus

O duelo entre Al Ain FC e Juventus, nesta quarta-feira (18/6), às 22h (horário de Brasília), terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da CazéTV no YouTube e do streaming DAZN.