Palpite Flamengo x Bayern de Munique – Mundial de Clubes – 29/06/2025

Em duelo mata-mata de peso pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29/6), às 17h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida. Invicto há 11 partidas e embalado pela vitória sobre o Chelsea, o time de Filipe Luís desafia o favoritismo do campeão alemão.

Confira nossos palpites e odds da Superbet, além das prováveis escalações e onde assistir Flamengo x Bayern de Munique.

Palpites Flamengo x Bayern de Munique

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 26/06/2025.

Análise dos times

Flamengo quer derrubar mais um europeu

O Rubro-Negro chega embalado após liderar um grupo que tinha o Chelsea, com vitória por 3 x 1 sobre os ingleses.

Está invicto há 11 jogos e sofreu apenas quatro derrotas em 2025, todas por 2 x 1.

e sofreu apenas quatro derrotas em 2025, todas por 2 x 1. A defesa tem se mostrado sólida, e o time poupou atletas no empate com o LAFC na última rodada.

Apesar da grande fase, as casas de apostas ainda colocam o time como azarão diante dos alemães.

Bayern aposta na força ofensiva

Depois de golear o Auckland por 10 x 0, o Bayern perdeu força e terminou em 2º no grupo após tropeçar diante do Benfica.

Ainda assim, o time lidera em estatísticas ofensivas, com média de 8,3 finalizações certas por jogo .

. Michael Olise é o destaque do torneio até aqui, com cinco participações diretas em gols.

A derrota por 1 x 0 para o Benfica foi só a terceira partida no ano em que os bávaros não balançaram as redes.

Jogadores em destaque

Michael Olise (Bayern) : três gols e duas assistências na competição. Está descansado e volta ao time após ser poupado contra o Benfica.

: três gols e duas assistências na competição. Está descansado e volta ao time após ser poupado contra o Benfica. Gerson (Flamengo) : um dos mais regulares da equipe, tem sido peça-chave no meio-campo com intensidade e visão de jogo.

: um dos mais regulares da equipe, tem sido peça-chave no meio-campo com intensidade e visão de jogo. Arrascaeta (Flamengo): a criatividade será fundamental para quebrar as linhas do Bayern.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Danilo, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Gerson, Jorginho; Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique. Técnico – Filipe LuísBayern de Munique: Neuer; Guerreiro, Stanisic, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. Técnico – Vicent Kompany

Onde assistir Flamengo x Bayern de Munique

O duelo entre Flamengo x Bayern de Munique, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).