Palpite Fluminense x Borussia Dortmund – Mundial de Clubes 17/06/2025

Estreia tricolor no Mundial de Clubes. O Fluminense encara o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17/6), às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo F da competição.

Confira os palpites, as melhores odds da KTO e onde assistir Fluminense x Borussia Dortmund.

Palpites Fluminense x Borussia Dortmund

*Odds sujeitas a alterações. Atualizadas pela última vez em 16/06/2025.

Análise dos times

Fluminense tenta surpreender gigante europeu

Renato Gaúcho reergueu o time após brigar contra o rebaixamento em 2024.

Tricolor perdeu apenas 5 dos últimos 30 jogos em torneios sul-americanos.

Time experiente, mas envelhecido: Cano (37), Thiago Silva (40), Ganso (35), entre outros.

Jhon Arias é o destaque criativo: segundo em ações que geram chances na Série A.

Borussia Dortmund chega embalado por invencibilidade na Bundesliga

Time venceu 7 e empatou 1 dos últimos 8 jogos na liga alemã.

Melhor aproveitamento entre os 5 principais campeonatos europeus nas rodadas finais.

Serhou Guirassy marcou 34 gols na temporada 2024/25.

Defesa sofreu poucos gols e se mostra consistente.

Retrospecto e estatísticas

Dortmund venceu o único jogo contra brasileiros: 2 x 0 no Cruzeiro (Intercontinental 1997).

Fluminense foi vice-campeão do Mundial de 2023, com derrota por 4 x 0 para o City.

Fluminense marcou em 9 dos últimos 10 jogos.

Dortmund marcou 17 gols nos últimos 5 jogos da Bundesliga.

Jogadores em destaque

Jhon Arias (Fluminense) : peça-chave na criação ofensiva, com velocidade e habilidade.

: peça-chave na criação ofensiva, com velocidade e habilidade. Thiago Silva (Fluminense) : liderança e experiência na defesa aos 40 anos.

: liderança e experiência na defesa aos 40 anos. Serhou Guirassy (Dortmund) : principal finalizador do time alemão, vive grande fase.

: principal finalizador do time alemão, vive grande fase. Karim Adeyemi (Dortmund): opção de velocidade e profundidade no ataque.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico – Renato Gaúcho): Fábio; Renê, Freytes, Thiago Silva, Samuel Xavier; Nonato, Martinelli, Ganso; Canobbio, Arias e Everaldo.

Borussia Dortmund (Técnico – Niko Kovac): Kobel; Ryerson, Sule, Anton, Bensebaini; Nmecha, Sabitzer, Brandt; Adeyemi, Guirassy e Gittens.

Onde assistir Fluminense x Borussia Dortmund

O duelo entre Fluminense e Borussia Dortmund pela 1ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes 2025 será nesta terça-feira (17/6), às 13h, com transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube), SporTV, TV Globo e DAZN (streaming).