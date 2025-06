Palpite Juventus x Wydad AC – Mundial de Clubes – 22/06/2025

Dia de decisão no Grupo G do Mundial! Após uma estreia avassaladora, a Juventus enfrenta o Wydad AC neste domingo (22/6), às 13h (horário de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

A Velha Senhora lidera o grupo após golear o Al Ain e pode garantir a vaga nas oitavas com mais um triunfo. Já os marroquinos precisam pontuar para seguir com chances de classificação.

Confira nossos palpites com odds da KTO, além de análise, estatísticas e onde assistir Juventus x Wydad AC.

Palpites Juventus x Wydad AC

Juventus vence e menos de 3,5 gols – odds* 1.80 KTO

Vitória da Juventus sem sofrer gols – odds* 1.75 KTO

Menos de 1,25 gol no 1º tempo – odds* 1.70 KTO

*Odds sujeitas a alterações. Atualizadas em 20/06/2025.

Conheça os principais mercados da KTO para apostar no Mundial de Clubes.

Análise dos times

Juventus

Venceu por 5 x 0 na estreia e lidera o grupo com folga. Está invicta há seis jogos e sofreu apenas um gol nos últimos 540 minutos. Francisco Conceição lidera o time em dribles e finalizações na área adversária. Pode ter mudanças no elenco titular visando ao duelo com o Manchester City.

Wydad AC

Perdeu para o City, mas foi competitivo e criou boas chances. Apenas 32,4% de posse, mas 18 toques na área na 1ª rodada. Mailula foi o mais acionado na frente e deve liderar os contra-ataques. Tem dificuldade para sair jogando e pode sofrer com a pressão alta da Juve.

Retrospecto e estatísticas

A Juventus marcou cinco gols contra o Al-Ain – a maior goleada em 2025.

O Wydad finalizou 12 vezes contra o Manchester City, mas teve pouca efetividade.

Os marroquinos perderam os três confrontos anteriores contra times de fora da África no torneio.

A Juve venceu duas Copas Intercontinentais: 1985 e 1996.

Jogadores em destaque

Francisco Conceição: liso nos dribles, busca espaço entre os zagueiros.

Kolo Muani: marcou na estreia e vive boa fase no ataque da Juventus.

Mailula: esperança de gols do Wydad nos contra-ataques e jogadas diretas.

Prováveis escalações

Juventus (Técnico: Igor Tudor): Di Gregorio; Savona, Baio, Kelly; Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiaso; Yildiz, Kolo Muani, Conceição.

Wydad AC (Técnico: Sven Vandenbroeck): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, El Moubarik, Lorch; Mailula.

Onde assistir Juventus x Wydad AC

O duelo entre Juventus e Wydad AC, neste domingo (22/6), pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, terá transmissão do Sportv, CazéTV no YouTube e streaming DAZN.