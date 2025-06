Palpite Manchester City x Al Ain – Mundial de Clubes – 22/06/2025

Manchester City e Al Ain FC se enfrentam neste domingo (22/6), às 22h (horário de Brasília), em Atlanta, pela 2ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. Após vencer o Wydad com autoridade, os ingleses buscam garantir a vaga nas oitavas diante do frágil time dos Emirados Árabes, que foi goleado pela Juventus na estreia.

Confira nossos palpites e odds da Superbet, além das prováveis escalações e onde assistir Manchester City x Al Ain FC.

Palpites para Manchester City x Al Ain

City -2.5 (handicap) – odds* 1.90 Superbet

City vence sem sofrer gols + mais de 2.5 escanteios no 2º tempo – odds* 1.75 Superbet

City vence os dois tempos + vence sem sofrer gols – odds* 1.95 Superbet

Análise dos times

Manchester City busca embalar no torneio

Vitória por 2 x 0 sobre o Wydad marcou estreia sólida dos ingleses.

Time de Guardiola chega com reforços de peso como Reijnders, Cherki e Ait-Nouri.

Phil Foden marcou o primeiro gol desde janeiro e brilhou com uma assistência.

Expulsão de Rico Lewis força mudanças no sistema defensivo.

Al Ain tenta evitar nova goleada

Sofreu 5 x 0 da Juventus na primeira rodada e praticamente não criou chances.

Destaque individual para Kodjo Laba, artilheiro do time com 20 gols na temporada.

Defesa fragilizada: apenas 28,6% de aproveitamento nas defesas de Rui Patricio.

Histórico recente mostra dificuldades contra equipes de elite.

Retrospecto e estatísticas

City venceu todos os 3 confrontos intercontinentais (placar agregado: 9 a 0).

Al Ain venceu 4 dos 7 jogos fora da Ásia, incluindo o famoso triunfo sobre o River Plate em 2018.

Citizens marcaram 3 ou mais gols em 5 dos últimos 7 jogos contra rivais de fora da Premier League.

Al Ain sofreu 25 finalizações dentro da área apenas no 1º tempo contra a Juventus.

Prováveis escalações

Manchester City (Técnico – Pep Guardiola): Ederson; Ait-Nouri, Vitor Reis, Ake, O’Reilly; Reijnders, Cherki, Foden; Savinho, Marmoush, Doku.

Al Ain FC (Técnico – Vladimir Ivic): Patricio; Traore, Ratnik, Rabia, Kouadio, Zabala; Kaku, Park, Palacios; Rahimi, Laba.

Onde assistir Manchester City x Al Ain

O duelo entre Manchester City x Al Ain, neste domingo (22/6), pelo Mundial de Clubes, terá transmissão ao vivo pelo SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).