Palpite Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers – NBA – 05/06/2025

Abrindo as Finais da NBA na temporada 2024/25, o Oklahoma City Thunder, campeão da Conferência Oeste, recebe o Indiana Pacers, campeão da Conferência Leste. A partida será na noite desta quinta-feira, 5 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília). E o palco será o Paycom Center, em Oklahoma City. Então, confira neste artigo as melhores odds de apostas do site da Sportingbet.

Abaixo, veja o resumo dos nossos palpites para OKC x Pacers:

Vitória do Oklahoma City Thunder, na Sportingbet

Total de Pontos – Mais de 226,5, na Sportingbet

O Thunder chega com moral elevada após uma temporada dominante, inclusive nos playoffs, enquanto os Pacers surpreenderam todos ao chegar à final. Aliás, confira nossa lista das melhores casas de apostas e escolha a sua para apostar na NBA Finals.

Nossos palpites para Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

Agora, indicamos as principais apostas para o jogo 1 das NBA Finals entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers.

Palpite: quem vai vencer Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers?

O Thunder terminou a temporada com o melhor recorde da liga, destacando-se especialmente em casa. A equipe superou desafios consideráveis para chegar até aqui e ‘sobrou’ nos playoffs.

Os Pacers, por sua vez, surpreenderam ao vencer adversários fortes, como Cleveland Cavaliers e New York Knicks, mas enfrentam uma equipe que domina ambos os setores da quadra.

Portanto, o nosso palpite para o jogo 1 das Finais é a vitória do Oklahoma City Thunder. Ou seja, 1 a 0 na série para OKC. Encontramos essa aposta com odds de 1.22 na Sportingbet (até o término da redação deste artigo).

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 6 de junho de 2025 às 11h45.

Palpite: Total de Pontos – Mais de 226,5

Fora o palpite para o vencedor, também indicamos outra dica para o jogo 1 das Finais da NBA 2024/25. E optamos pelo mercado de “Total de Pontos – Mais de 226,5″, com odds de 1.65 no site da Sportingbet.

Acreditamos que o jogo 1 entre Thunder e Pacers terá um ritmo ofensivo elevado, superando a marca de 226 pontos no total.

Confira a nossa seção de palpites da NBA e veja todas as dicas de apostas na maior liga de basquete do mundo.

Fase atual do Oklahoma City Thunder

O Oklahoma City Thunder brilhou na temporada regular com um espetacular recorde de 68 vitórias e 14 derrotas, sendo elogiado por suas performances dominantes. E, nos playoffs consolidaram sua superioridade, com vitórias convincentes sobre o Memphis Grizzlies, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves.

Na pós-temporada, o OKC, do técnico Mark Daigneault, somou 12 vitórias e apenas quatro derrotas. Foi uma vitória por 4 a 0 sobre os Grizzlies, um 4 a 2 sobre os Nuggets e um 4 a 1 sobre os Wolves.

O astro canadense Shai Gilgeous-Alexander é o líder ofensivo da equipe, mas o coletivo tem sido vital para o sucesso do grupo. Com jogadores em excelente forma, o Thunder busca seu primeiro título sob a nova franquia com confiança.

Boletim de lesões NBA – Oklahoma City Thunder

Sem lesões atualizadas até o fechamento deste artigo.

Momento recente do Indiana Pacers

Quem também busca o título inédito é o Indiana Pacers. E a equipe de Indianápolis fez uma campanha heroica para garantir sua presença nas Finais, superando o New York Knicks, desbancando várias previsões.

Antes disso, o time também já havia passado pelo Cleveland Cavaliers, que teve a melhor campanha do Leste na temporada regular, e pelo Milwaukee Bucks.

Com uma campanha de 50 vitórias e 32 derrotas na temporada regular, a equipe demonstrou sua resiliência. E, nos playoffs, os Pacers também tiveram apenas quatro derrotas. Fechando duas séries por 4 a 1 (Bucks e Cavs) e uma por 4 a 2 (Knicks).

O astro Tyrese Haliburton é peça central no planejamento dos Pacers para surpreender na série, apoiado por um elenco que prioriza a coletividade e o trabalho em equipe para alcançar seu primeiro título.

Boletim de lesões NBA – Indiana Pacers

Tony Bradley , que se recupera de problema no quadril, é dúvida para o jogo 1 das Finais;

, que se recupera de problema no quadril, é dúvida para o jogo 1 das Finais; Jarace Walker, com uma contusão no tornozelo, vai perder os dois primeiros jogos da NBA Finals.

Quando e onde assistir o jogo Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

O primeiro jogo das Finais da NBA entre Thunder e Pacers será nesta quinta-feira, 5 de junho de 2025, às 21h30 (de Brasília). O palco será o Paycom Center, em Oklahoma City. no estado de Oklahoma.

Quer acompanhar o início das finais ao vivo? Confira as opções para assistir às Finais da NBA no Brasil.