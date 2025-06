Palpite Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers – NBA – 08/06/2025

A partir das 21h (horário de Brasília) deste domingo, 8 de junho de 2025, teremos o jogo 2 da série Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers. O confronto dá sequência às Finais da NBA nesta temporada 2024/25. E o palco será o Paycom Center, em Oklahoma City. Então, neste artigo, traremos as melhores dicas de apostas com odds da Betnacional.

Abaixo, veja o resumo dos nossos palpites para OKC x Pacers:

Vitória do Oklahoma City Thunder, na Betnacional

Total de Pontos – Mais de 224,5, na Betnacional

No jogo 1 da série, os Pacers surpreenderam o Thunder e venceram por 111 a 110, depois de passarem o jogo inteiro atrás no placar. Assim, o OKC quer deixar tudo igual em casa para não se complicar. Aliás, se vai apostar no jogo, aposte em sites de apostas confiáveis.

Nossos palpites para Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

Agora, vamos trazer nossos palpites para o jogo 2 de Thunder x Pacers, nas NBA Finals 2024/25.

Palpite: quem vai vencer Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers?

No jogo 1, o OKC passou a partida inteira liderando o placar e chegou a abrir 15 pontos de frente. Mas, literalmente com menos de um segundo (0,3s para ser mais preciso), Tyrese Haliburton acertou uma cesta que virou o jogo e deu a vitória aos Pacers.

Agora, o Thunder quer mostrar que se recuperou rapidamente do baque e vencer o jogo 2 em casa para igualar a série.

Por isso, o nosso palpite para o jogo 2 das Finais da NBA é a vitória do Thunder. Ou seja, série empatada em 1 a 1. Essa aposta aparece com odds de 1.17 na Betnacional (até o término da redação deste artigo).

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 6 de junho de 2025 às 14h40.

Palpite: Total de Pontos – Mais de 224,5

Além da nossa dica para o vencedor do jogo 2, também preparamos outra aposta para o jogo 2 das NBA Finals. E fomos de “Total de Pontos – Mais de 224,5”, com uma cotação de 1.62 no site da Betnacional.

A expectativa é de um jogo em ritmo intenso, com cada equipe explorando suas armas ofensivas e elevando o placar. Em outras palavras, precisamos de 225 pontos ou mais no marcador.

Não deixe de acompanhar todos os palpites da NBA que publicamos e tenha acesso às dicas dos especialistas.

Fase atual do Oklahoma City Thunder

O Oklahoma City Thunder, do técnico Mark Daigneault, vem fazendo uma excelente campanha. Porém, no jogo 1, o time foi surpreendido e perdeu por 111 a 110, tomando uma cesta literalmente no último segundo.

O principal problema do OKC no jogo 1 foram as bolas de três no último quarto, pois simplesmente não caíram. Agora, o time tentará manter a consistência na reta final do jogo 2 para empatar a série.

Apesar do revés, o Thunder novamente contou com seus astros. O canadense Shai Gilgeous-Alexander teve 38 pontos e cinco rebotes, além de três assistências e três roubos de bola. Além disso, Jalen Williams, com 17 pontos, quatro rebotes e seis assistências, e Luguentz Dort, com 15 pontos, também foram bem.

A expectativa para o jogo 2 é apenas um pouco menos de displicência na reta final para não ter uma nova surpresa desagradável.

Boletim de lesões NBA – Oklahoma City Thunder

Sem lesões atualizadas até o fechamento deste artigo.

Momento recente do Indiana Pacers

O Indiana Pacers, do técnico Rick Carlisle, segue surpreendendo nestes playoffs. Com um grande basquete coletivo, o time chocou muita gente no jogo 1 contra OKC e venceu de virada por 111 a 110. A equipe chegou a estar perdendo por 15 pontos e não havia liderado o placar em nenhum momento até a marca de 0,3 segundos para o final.

E foi o astro Tyrese Haliburton quem foi o herói. Com uma cesta de média distância na reta final, ele garantiu o triunfo. E isso apesar dos números individuais não serem dos melhores, já que ele fechou com apenas 14 pontos, apesar de completar um duplo-duplo com 10 rebotes e seis assistências.

Individualmente, Pascal Siakam, com double-double de 19 pontos e 10 rebotes, e Obi Toppin, com 17 pontos e cinco rebotes, também mandaram bem pelos Pacers.

Contudo, no jogo 2, os Pacers precisam limitar os turnovers, já que cometeram absurdos 25 na primeira partida. Ou seja, foi basicamente um milagre eles terem vencido.

Boletim de lesões NBA – Indiana Pacers

Depois de perder o jogo 1, Jarace Walker , com uma lesão no tornozelo, também ficará fora do jogo 2 das NBA Finals;

, com uma lesão no tornozelo, também ficará fora do jogo 2 das NBA Finals; Isaiah Jackson segue afastado se recuperando de ruptura no tendão de Aquiles sofrida em novembro.

Quando e onde assistir o jogo Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

O jogo 2 de Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers, nas Finais da NBA, será na noite deste domingo, 8 de junho de 2025, às 21h (horário de Brasília). O palco será novamente o Paycom Center, em Oklahoma City, no estado de Oklahoma.

Confira abaixo onde você poderá assistir ao vivo ao jogo 2 das Finais da NBA 2024/25: