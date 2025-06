Palpite Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers – NBA – 22/06/2025

Neste domingo (22/6), às 21h (horário de Brasília), Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers se enfrentam no jogo 7 das Finais da NBA. A partida decisiva será disputada na Paycom Center, em Oklahoma City. Em jogo, o Troféu Larry O’Brien. Confira a seguir os palpites e odds mais quentes para apostar na finalíssima, com destaque para os mercados da bet365.

Abaixo, veja o resumo dos nossos palpites para Thunder x Pacers:

Vitória do Oklahoma City Thunder, na bet365

Total de Pontos – Mais de 215,5, na bet365

Depois de uma atuação dominante do Indiana Pacers no jogo 6, vencendo por 108 a 91, a série está empatada em 3 a 3. O Thunder agora conta com o mando de quadra para tentar garantir o título diante da torcida.

Nossos palpites para Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

Agora, indicamos as principais apostas para o sétimo embate entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder nas finais da NBA.

Palpite: Quem vence Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers?

Apesar da derrota no jogo 6, o Oklahoma City Thunder ainda é favorito para vencer a série e conquistar o título.

A equipe sofreu com a intensidade defensiva de Indiana, mas tem um histórico forte atuando em casa e conta com o brilho de Shai Gilgeous-Alexander para retomar o controle.

O jogo 6 evidenciou as dificuldades do OKC quando pressionado, cometendo 21 turnovers e cedendo 22 pontos de contra-ataque.

Mesmo assim, o Thunder tem mostrado ao longo da temporada uma defesa sólida e um ataque altamente eficiente, além de um elenco profundo que pode se reerguer rapidamente.

Por outro lado, os Pacers chegam motivados, após uma das melhores atuações da pós-temporada. Haliburton, superando problemas físicos, voltou a ser decisivo, e a defesa mostrou força para neutralizar o jogo de transição do Thunder.

Siakam, Toppin e McConnell também foram destaques, ajudando a construir uma vantagem de até 30 pontos durante a partida.

Ainda assim, apostamos no fator casa e na capacidade de reação do Thunder. Nosso palpite é vitória do Oklahoma City Thunder, com odds de 1.75 na bet365 (verificadas no momento da redação).

Palpite: Total de Pontos – Mais de 215,5

O jogo 6 fugiu da tendência de pontuações altas, mas foi atípico diante de uma performance defensiva quase perfeita do Indiana. Para o jogo 7, espera-se um cenário mais equilibrado, com os dois times buscando o melhor ofensivo.

O Thunder tem média de 120,5 pontos por jogo enquanto os Pacers anotam cerca de 117,3. A linha de pontos está em 215,5, e apostamos em uma recuperação ofensiva dos dois lados.

A necessidade de protagonismo de estrelas como SGA e Haliburton pode elevar a pontuação.

Aposta recomendada: Total de Pontos – Mais de 215,5, com odds de 1.87 na bet365.

Fase atual do Oklahoma City Thunder

O Thunder volta para casa após um revés pesado, mas mantém o favoritismo no jogo decisivo.

A equipe de Mark Daigneault terá que melhorar a proteção da bola e responder melhor às defesas agressivas de Indiana.

Shai Gilgeous-Alexander ainda é o termômetro da equipe, e o apoio da torcida pode ser um diferencial no jogo 7. A expectativa é de um OKC mais concentrado, especialmente na execução ofensiva.

Boletim de lesões NBA – Oklahoma City Thunder

Nenhuma ausência reportada até o momento.

Fase atual do Indiana Pacers

O Indiana Pacers mostrou que ainda está vivo e com força. A vitória no jogo 6 foi construída com defesa sufocante, ótimo aproveitamento do perímetro e uma rotação eficiente.

Rick Carlisle achou soluções táticas, explorando as zonas mortas e rodando bem o elenco. Haliburton jogou no sacrifício, mas foi essencial, e o time parece ter encontrado o ritmo.

Boletim de lesões NBA – Indiana Pacers

Tyrese Haliburton (panturrilha): atuou no jogo 6, mas segue monitorado.

Jarace Walker: segue fora por lesão.

Quando e onde assistir a Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

O jogo 7 das Finais da NBA 2024/25 será disputado neste domingo, 22 de junho, às 21h (de Brasília), na Paycom Center, em Oklahoma City.

Quer assistir ao jogo 7 das Finais da NBA 2024/25? Então, confira as opções de transmissão disponíveis no Brasil: