Palpite PSG x Inter Miami – Mundial de Clubes – 29/06/2025

PSG e Inter Miami se enfrentam neste domingo (29/6), às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O duelo marca o reencontro de Lionel Messi com o ex-clube, mas dentro de campo o favoritismo é todo do campeão europeu.

Palpites PSG x Inter Miami

Análise dos times

PSG entra como favorito absoluto

O time francês venceu sete dos últimos oito jogos e não sofreu gols em quatro dos últimos cinco.

Após a derrota para o Botafogo, os parisienses mostraram força ao bater o Seattle por 2 x 0.

A defesa, antes criticada, tem sido destaque recente sob o comando de Luis Enrique.

Apesar do número elevado de jogos na temporada (será o 62º), a rotação de elenco tem mantido o desempenho alto.

Inter Miami sonha com mais uma surpresa

Após empate com o Al Ahly e vitórias contra Porto e Palmeiras, a equipe chega embalada para o confronto com o PSG.

Messi e Suárez seguem decisivos e lideram o setor ofensivo do time americano.

A equipe venceu apenas duas vezes em Atlanta, palco da partida.

Contra adversários europeus, venceu o Porto e empatou com o Palmeiras – mas o PSG representa um desafio maior.

Retrospecto e estatísticas

O Inter Miami disputa as oitavas de final do Mundial de forma inédita, sendo o primeiro time da MLS a chegar nesta fase.

O PSG perdeu apenas uma das últimas oito partidas.

Messi e Suárez somam 12 participações em gols nas últimas 10 partidas juntos.

O PSG tem média de 0,79 gols sofridos por jogo enquanto o Inter Miami tem média de 1,3 sofridos.

Jogadores em destaque

Messi (Inter Miami) : enfrenta pela primeira vez o PSG, o ex-clube. Tem média de 2,4 chutes certos por jogo em 2024.

: enfrenta pela primeira vez o PSG, o ex-clube. Tem média de 2,4 chutes certos por jogo em 2024. Kvaratskhelia (PSG) : autor de gol contra o Seattle, é a principal válvula ofensiva da equipe francesa.

: autor de gol contra o Seattle, é a principal válvula ofensiva da equipe francesa. Hakimi (PSG): tem sido decisivo no apoio ao ataque e nas transições rápidas.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Ramos, KvaratskheliaInter Miami: Ustari; Weigandt, Avilés, Falcón, Alba; Redondo, Busquets, Allende, Segovia; Messi, Suárez

Onde assistir PSG x Inter Miami

O duelo entre PSG e Inter Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, terá transmissão da Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).