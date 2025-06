Palpite RB Salzburg x Al Hilal – Mundial de Clubes – 22/06/2025

RB Salzburg e Al Hilal se enfrentam neste domingo (22/6), às 19h (horário de Brasília), no Buzzard Point, em Washington, pela segunda rodada do Grupo H. As duas equipes estrearam com bons desempenhos e buscam a vitória para encaminhar a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes.

Confira nossos palpites e odds da F12.bet, além das prováveis escalações e onde assistir RB Salzburg x Al Hilal.

Palpites RB Salzburg x Al Hilal

Análise dos times

RB Salzburg em sequência positiva

Vem de três vitórias seguidas na temporada e lidera o Grupo H após bater o Pachuca.

Conta com o elenco mais jovem do torneio e mostrou resistência mesmo sob pressão.

Destaques para o meia Oscar Gloukh (0,9 xGOT) e o goleiro Zawieschitzky, que brilhou na estreia.

Dificuldade defensiva ainda preocupa: xG cedido de 1,4 na estreia.

Al Hilal mostra força contra europeus

Empatou em 1 x 1 com o Real Madrid e dominou partes do primeiro tempo.

Equipe liderada por Simone Inzaghi tem nomes experientes como Bono, Koulibaly e Milinkovic-Savic.

Criou 59 bolas longas com sucesso na estreia, mostrando variação de jogo.

Tem apenas quatro vitórias em dez jogos no torneio, mas vem em crescimento.

Retrospecto e estatísticas

Al Hilal evitou pela 1ª vez a derrota contra um europeu no Mundial de Clubes na rodada passada.

RB Salzburg venceu três seguidas pela 2ª vez na temporada, mas só venceu quatro consecutivas uma vez em 2024.

O time saudita lidera os rankings de escanteios da respectiva liga: 7,24 por jogo.

Jogadores em destaque

Zawieschitzky (RB Salzburg) : fez 5 defesas e garantiu a vitória na estreia.

Oscar Gloukh (RB Salzburg) : mais eficiente em finalizações (0,9 xGOT).

Bounou (Al Hilal) : 6 defesas na estreia, com 85,7% de aproveitamento.

Malcolm e Milinkovic-Savic (Al Hilal): peças-chave na criação ofensiva saudita.

Prováveis escalações

RB Salzburg (Técnico – Thomas Letsch): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Sulzbacher, Gloukh; Baidoo, Ratkov

Al Hilal (Técnico – Simone Inzaghi): Bono; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Neves; Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Malcolm, Marcos Leonardo, Nasser Al Dawsari (ou Kanno)

Onde assistir RB Salzburg x Al Hilal

O duelo entre RB Salzburg x Al Hilal, pelo Mundial de Clubes, neste domingo (22/6), terá transmissão do Sportv, CazéTV no YouTube e streaming DAZN.