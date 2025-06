Palpite Real Madrid x Pachuca – Mundial de Clubes – 22/06/2025

Em busca da primeira vitória no Mundial de Clubes, o Real Madrid enfrenta o Pachuca neste domingo (22/6), às 16h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pela segunda rodada do Grupo H.

Os espanhóis empataram na estreia com o Al-Hilal enquanto os mexicanos perderam para o RB Salzburg. Um novo tropeço pode significar eliminação precoce para ambos os lados.

Confira nossos palpites e odds da BetBoom, além das prováveis escalações e onde assistir Real Madrid x Pachuca.

Palpites Real Madrid x Pachuca

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 20/06/2025.

Conheça os mercados da BetBoom para apostar no Mundial de Clubes.

Análise dos times

Real Madrid tenta engrenar sob o comando de Xabi Alonso

O Real estreou com empate diante do Al-Hilal (1×1), em jogo de bom volume ofensivo, mas baixa efetividade. Criaram 2,6 xG e desperdiçaram chances claras, incluindo um pênalti perdido por Valverde. Gonzalo Garcia se destacou com quatro finalizações no alvo e um gol; deve seguir como titular no lugar de Mbappé. A defesa ainda não se acertou: só dois jogos sem sofrer gols nos últimos sete.

Pachuca vive fase instável e precisa pontuar

Os mexicanos vêm de derrota para o RB Salzburg, mas conseguiram marcar pela primeira vez desde 8 de maio. A equipe finalizou mais que o adversário na estreia (12 x 11) e registrou 1,4 xG, mas peca na conversão. Salomón Rondón é a principal esperança no ataque, com 0,8 xG na estreia e presença física relevante. O time venceu só um dos últimos sete jogos e perdeu metade deles.

Retrospecto e estatísticas

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 x 0 na final da Copa Intercontinental em 2024.

Em quatro duelos contra clubes mexicanos, o Real venceu três vezes.

O Pachuca perdeu todas as partidas oficiais que disputou contra times europeus no torneio.

Jogadores em destaque

Gonzalo Garcia (Real Madrid) : 1 gol e 4 finalizações certas na estreia; boa movimentação dentro da área.

Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) : maior número de cruzamentos, passes no terço final e entradas no campo ofensivo na primeira rodada.

Salomón Rondón (Pachuca): lidera o time em xG e é a maior ameaça ofensiva, apesar da pontaria ainda imprecisa.

Prováveis escalações

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Asencio, Garcia; Tchouaméni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius Júnior

Pachuca (Técnico: Jaime Lozano): Moreno; Rodriguez, Bauermann, Pereira, Gonzalez; Montiel, Pedraza, Palavecino, Dominguez; Kenedy, Rondón

Onde assistir Real Madrid x Pachuca

O duelo entre Real Madrid x Pachuca, neste domingo (22/6), pelo Mundial de Clubes, terá transmissão da TV Globo, Sportv, CazéTV no YouTube e streaming DAZN.