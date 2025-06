Palpite Ulsan HD x Mamelodi Sundowns – Mundial de Clubes – 17/06/2025

Ulsan HD e Mamelodi Sundowns se enfrentam nesta terça-feira (17/6), às 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes 2025 – o mesmo do Fluminense. O duelo será em Orlando.

Confira nossos palpites e odds da F12.Bet, além de escalações e onde assitir Ulsan x Mamelodi Sundowns.

Palpites Ulsan HD x Mamelodi Sundowns

*Odds atualizadas em 16/06/2025.

Se vai apotar no torneio, confira como apostar no Mundial de Clubes com a F12.Bet.

Análise dos times

Ulsan HD tenta superar retrospecto negativo no torneio

Três títulos nacionais consecutivos pela primeira vez na história.

Eliminado precocemente na fase de grupos da última Liga dos Campeões da AFC.

Nunca venceu uma partida de Mundial de Clubes (quatro derrotas).

Erick Farias marcou 9 gols em 15 jogos desde que chegou ao clube.

Mamelodi Sundowns domina a África, mas chega em baixa

Oito títulos seguidos no Campeonato Sul-Africano.

Vice-campeão da Liga dos Campeões da CAF, com derrota para o Pyramids.

Apenas duas derrotas em todas as competições desde março de 2025.

Lucas Ribeiro tem 16 gols na temporada e quatro nas últimas cinco partidas.

Retrospecto e estatísticas

O Ulsan nunca enfrentou uma equipe africana.

Os sul-coreanos sofreram apenas uma derrota nos últimos oito jogos.

O Sundowns foi derrotado por clubes asiáticos nas duas participações anteriores no torneio.

Jogo com maior probabilidade de empate na rodada, segundo as casas de apostas (30,6%).

Jogadores em destaque

Erick Farias (Ulsan HD) : brasileiro contratado em março, marcou 9 gols em 15 jogos.

: brasileiro contratado em março, marcou 9 gols em 15 jogos. Darijan Bojanic (Ulsan HD) : experiente meio-campista de volta após lesão.

: experiente meio-campista de volta após lesão. Lucas Ribeiro (Sundowns) : artilheiro da equipe, com 16 gols e 2 assistências nos últimos 5 jogos.

: artilheiro da equipe, com 16 gols e 2 assistências nos últimos 5 jogos. Teboho Mokoena (Sundowns): comanda a posse de bola no meio-campo com distribuição precisa.

Prováveis escalações

Ulsan HD: Hyeon-Woo; Sang-Woo, Myeong-Guan, Young-Gwon, Ludwigson; Woo-Young; Lacava, Seung-Beom, Bojanic, Won-Sang; Farias

Mamelodi Sundowns: Williams; Muday, Kekana, Lebusa, Modiba; Allende, Mokoena; Ribeiro, Sales, Matthews; Rayners

Onde assistir Ulsan HD x Mamelodi Sundowns

O duelo entre Ulsan HD x Mamelodi Sundowns terá transmissão do SporTV, do streaming DAZN e do YouTube da CazéTV.