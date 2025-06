Pâmella Holanda reata casamento com DJ Ivis e causa polêmica na web

Pâmella Holanda parece mesmo ter reatado o casamento com DJ Ivis, de quem se separou em 2021 após expor que foi agredida. Nas redes sociais, a influenciadora publicou fotos em clima de romance com o empresário durante uma viagem para Maldivas.

Apesar de não ter se pronunciado claramente sobre a volta, as imagens falam por si só. E nos comentários, internautas dividiram opiniões.

Leia também

“Enquanto uns destroem seus casamentos, é lindo de ver a restauração”, elogiou uma pessoa. “O perdão existe para isso. Se existe arrependimento genuíno, todos merecem perdão. O importante é não se repetir. Felicidades pra sua família”, falou outra.

Uma terceira, no entanto, lamentou: “Restauração de um casamento cheio de agressão física e psicológica? É sério que tem mulheres achando isso lindo? Não é possível”, escreveu. Outra concordou: “Vi cenas horríveis desse cara com ela e na presença da bebê. Não dá pra entender”, disse.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Após agressão e término, Pâmella Holanda se declara para DJ Ivis

Instagram/Reprodução 2 de 3

Pâmella Holanda e DJ Ivis

Reprodução/Instagram 3 de 3

Pâmella Holanda e DJ Ivis

Reprodução/Instagram

Entenda a polêmica

Em 2021, Pâmella Holanda denunciou DJ Ivis por violência doméstica e expôs vídeos em que aparecia sendo agredida dentro de casa pelo marido, na frente da filha do casal, hoje com quatro anos.

O caso foi levado à Justiça, que condenou o artista. Ivis foi preso em agosto do mesmo ano (2021), mas foi solto em 22 outubro. Na ocasião, a influenciadora fez uma sequência de vídeos, onde dizia não se sentir segura com a liberdade do ex.