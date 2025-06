Papa Leão XIV é parente de estrelas da música e política; descubra quem

O Vaticano pode até prezar pela tradição, mas o novo Papa Leão XIV chega ao trono de São Pedro comgrandes surpresas. Uma investigação do New York Times sobre a árvore genealógica do pontífice revelou que ele tem parentesco distante com dois dos maiores nomes do showbiz: Madonna e Justin Bieber.

De acordo com o jornal, o papa, Robert Francis Prevost, nascido nos Estados Unidos, é primo de nono grau da rainha do pop, por meio de um ancestral materno distante. Já com Bieber, o laço é um pouco mais próximo: eles compartilham antepassados de seis gerações atrás.

Madonna Papa Leão XIV compartilha fotos e primeiro post em sua nova conta no Instagram Reprodução: Instagram/@pontifex Justin Bieber – Foto: Reprodução/Instagram Justin Bieber – Foto: Reprodução/Instagram Madonna e Akeem Morris postaram foto juntos em suas redes sociais Reprodução Instagram

A revelação gerou reações nas redes sociais. Madonna, que já teve seus problemas com a Igreja Católica (incluindo três excomunhões), fez piada com a coincidência. Em seu Instagram, publicou uma foto ao lado do pai, Silvio Ciccone, com a legenda: “Silvio! Somos parentes do Papa! Faça uma pose!”

Mas o círculo familiar não para por aí. A árvore genealógica do novo Papa também aponta laços distantes com Hillary Clinton, Angelina Jolie, Jack Kerouac e até os primeiros-ministros canadenses Pierre e Justin Trudeau. É como se a árvore da vida do Papa tivesse galhos plantados em Hollywood, na política e na literatura.

Leão XIV é o primeiro papa americano da história. Natural de Chicago, ele tem uma herança étnica diversa, com raízes africanas, normandas, sicilianas e espanholas.