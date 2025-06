Papa Leão XIV é parente de Justin Bieber e de Madonna

A ‘The New York Times Magazine’, revista do jornal norte-americano “The New York Times”, publicou uma revelação no mínimo curiosa sobre a árvore genealógica do Papa Leão XIV. A partir dos estudos do historiador Henry Louis Gates Jr. e equipe, descobriu-se que o Papa tem ligações familiares com grandes estrelas.

Madonna, Justin Bieber, Angelina Jolie, Hillary Clinton e o escritor Jack Kerouac estão entre os familiares do Papa.

Antepassado comum

A chave de todas essas ligações é um antepassado em comum. Ele se chamava Louis Boucher de Granpré, era canadense, do Québec. Ele nasceu 6 gerações antes de Robert Francis Prevost e é a ligação com Madonna e os demais nomes.

Com isso, Leão XIV é primo distante da Rainha do Pop, de Bieber e dos outros.

Escravizados e proprietários de escravos

O mesmo estudo genealógico trouxe outros achados. Entre os antepassados de Prevost estão nobres, senhores de escravos, assim como escravizados. Há antepassados afro-americanos em sua árvore genealógica.

À revista do Times, o professor Gates Jr. afirmou que as raízes do Papa constituem uma das árvores genealógicas mais diversas que já criaram.