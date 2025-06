O papa Leão XIV, atual líder da Igreja Católica, recebeu de presente uma camisa do Palmeiras durante um encontro com religiosos. O gesto, que seria uma homenagem simpática ao clube brasileiro, está gerando repercussão inesperada nas redes sociais, pois internautas apontaram que a peça entregue ao pontífice seria falsificada. A entrega da camisa do clube paulista para Leão XIV não teve nenhum envolvimento do clube.

No vídeo que circula nas redes, é possível ver um padre entregando a camisa ao papa, que sorri e agradece o presente. No entanto, torcedores rapidamente notaram que o uniforme não corresponde a nenhum modelo oficial recente do clube e não possui o logotipo da fornecedora atual de material esportivo. Veja o vídeo: