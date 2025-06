parada-do-orgulho-lgbt+-de-sp:-fique-por-dentro-do-principal-evento-da-comunidade

Faltam poucos dias para um dos principais eventos do calendário oficial de São Paulo: a Parada do Orgulho LGBT+. No próximo fim de semana, em 22 de junho (domingo), a Paulista será tomada por uma multidão. Para conduzir a festa da diversidade, vários trios temáticos percorrerão a avenida mais famosa da cidade. A seguir, confira detalhes da celebração que luta por direitos para a comunidade!

O tema da 29ª parada será “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro”. A Prefeitura de São Paulo, segundo a assessoria de comunicação do órgão, está investindo mais de R$ 6 milhões no evento. As ações que serão realizadas por meio da Coordenação de Políticas para LGBTI+ incluem a presença de 17 trios elétricos na avenida Paulista. Os veículos abordarão diferentes tópicos contra o preconceito, principalmente em relação às pessoas 60+, que são o foco da edição.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania será representada em três trios elétricos. Os carros terão a presença de autoridades, artistas LGBT 50+ e parceiros de projetos de empregabilidade. Pessoas beneficiadas pelo Programa Transcidadania também estarão presentes.

Sustentabilidade

Em 2025, a Associação da Parada do Orgulho LGBT+ também tem um propósito ambiental. A assessoria de imprensa da prefeitura divulgou que cerca de 50% do lixo recolhido na festa da diversidade será reciclado. Para isso, catadores farão o trabalho de limpeza quando o desfile acabar.

Serviço

Em 22 de junho (domingo), a Parada do Orgulho LGBT+ terá início às 10h e o encerramento do desfile está previsto para as 18h. A concentração será em frente ao Museu de Artes de São Paulo (MASP), na avenida Paulista, nº 1.578, em frente à estação Trianon-Masp do Metrô.

Vale destacar que o trio que abrirá o desfile será destinado a pessoas LGBT com mais de 60 anos de idade. Haverá, ainda, uma área reservada para pessoas com deficiência. Consulte a ordem dos trios na galeria acima!