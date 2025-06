ParadaSP após eleição municipal tem ausência de Nunes, Boulos e Tabata

A atual edição da ParadaSP, realizada neste domingo (22/6) na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, não teve a presença de figuras importantes da política local, como o prefeito Ricardo Nunes (MDB), e os ex-candidatos à prefeitura da capital Guilherme Boulos (PSol) e Tabata Amaral (PSB).

No ano passado, em meio à campanha eleitoral, Boulos e Tabata foram ao evento e cobraram Nunes pela ausência, que justificou à época que não iria à celebração devido a uma consulta médica.

Neste ano, o prefeito de São Paulo está em viagem à Itália, para onde embarcou no sábado (21/6). Quem representou Nunes foi a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Regina Santana. “Temos que lutar para que as pessoas LGBTs não sofram mais discriminação”, discursou a auxiliar, dizendo que a gestão tem “olhar” para o tema.

Desde a eleição, Nunes se tornou um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e busca não desagradar o eleitorado conservador em acenos a públicos mais ligados à esquerda.

Por outro lado, na última quinta-feira (19/6), o prefeito esteve ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Marcha Para Jesus, que reuniu milhares de pessoas na capital e teve a presença de diversos políticos de direita. No evento, Nunes e Tarcísio chegaram a posar para fotos com a bandeira de Israel.

O Metrópoles questionou os deputados Guilherme Boulos e Tabata Amaral sobre a ausência no evento. O espaço segue aberto para manifestações.

Entre os políticos presentes nesta 29ª edição da ParadaSP, estavam nomes como os deputados estaduais Eduardo Suplicy (PT), Professora Bebel (PT), Mônica Seixas (PSol) e Guilherme Cortez (PSol); as vereadoras Keit Lima (PSol), Amanda Paschoal (PSol), Luna Zarattini (PT) e Nabil Bonduki (PT); e os deputados federais Glauber Braga (PSol) e Sâmia Bonfim (PSol).

A ministra do Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, representou o governo federal no evento.

Nos discursos, foram feitas críticas a Bolsonaro, ao presidente norte-americano Donald Trump e às guerras em curso no Oriente Médio e na Ucrânia. Também foram abordados temas como o fim da jornada 6×1.

Principal defensora da pauta, a deputada federal Erika Hilton não esteve presente por estar em viagem à Europa. No público, porém, havia avatares e adesivos da parlamentar.

O tema desta edição é Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro, que discute as políticas públicas para as pessoas da comunidade com mais de 60 anos.

As pautas políticas, no entanto, ficaram mais para os discursos nos trios elétricos, já que entre o público a presença de bandeiras e cartazes de cunho político foi tímida. Por outro lado, os presentes eram inundados por marcas de patrocinadores nos trios elétricos e em materiais distribuídos pelo público.

Parada do Orgulho LGBT+ SP 2025