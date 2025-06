Paraná Pesquisas: 67% não acreditam na promessa “picanha e cerveja”

A concepção da maioria dos brasileiros, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, é de que até o fim do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estará mais fácil incluir a dupla picanha e cerveja nas compras do mês. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (30/6).

De acordo com a pesquisa, 67,1% dos entrevistados acreditam que a dupla não estará mais acessível ao bolso até o final do governo. Durante a campanha passada, Lula elegeu o churrasco de picanha como uma símbolo da prosperidade que traria para a população.

Por outro lado, 26,3% disseram confiar que haverá melhoria nas condições econômicas até o fim do mandato do petista. Outros 6,6% não souberam ou preferiram não opinar.

Apesar da maioria pessimista, houve uma leve melhora na percepção dos brasileiros em relação à pesquisa anterior, feita em abril. Naquele mês, 68,4% não acreditavam em melhora, enquanto 25,7% estavam otimistas. Os que não sabiam ou não opinaram somavam 5,9%.

A sondagem mais recente ouviu 2.020 pessoas entre os dias 18 e 22 de junho, em todos os estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Entre os entrevistados, 955 são homens e 1.065, mulheres.

A percepção negativa é mais acentuada entre os homens, com 71,5% dizendo que não veem chance de melhora, contra 63,1% das mulheres. Entre as regiões, o Sul lidera a insatisfação da falta de facilidade (74,6%), seguido do Sudeste (69,2%), Norte + Centro-Oeste (66,8%) e Nordeste (59,9%).

Já entre os que acreditam que haverá mais facilidade para comprar picanha e cerveja até o fim do mandato, os mais otimistas estão no Nordeste (33,9%), seguido por Norte + Centro-Oeste (27,6%), Sudeste (24%) e Sul (17,5%).

71% veem alta nos preços após volta de Lula

A maioria dos brasileiros está insatisfeita com os preços dos produtos nos supermercados desde que Lula voltou a governar o país.

Segundo o instituto Paraná Pesquisas, 71,4% dos entrevistados afirmaram que os preços aumentaram desde o início do terceiro mandato de Lula. Outros 17,2% disseram que os valores permaneceram os mesmos; 9,4% perceberam uma redução; e 2,1% não souberam responder.

A percepção de aumento nos preços é maior entre os moradores da Região Sul (77,9%), seguida do Sudeste (76,1%), das regiões Norte e Centro-Oeste (71%) e do Nordeste (60,4%). Entre os gêneros, a diferença é mínima: 71,5% das mulheres disseram ter notado aumento, contra 71,2% dos homens.

Já entre os que afirmaram ter percebido queda nos preços, a maior proporção está no Nordeste (13%), seguido por Norte e Centro-Oeste (10,3%), Sul (8,3%) e Sudeste (7%). As mulheres também lideram esse grupo, com 10,1%, enquanto 8,7% dos homens disseram ter notado queda nos valores.