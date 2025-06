Paraná Pesquisas: Michelle e Ibaneis são favoritos ao Senado pelo DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparecem como favoritos ao Senado pelo Distrito Federal em 2026, segundo pesquisa estimulada divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (9/6).

Nas eleições do próximo ano, estarão em disputa dois terços (54) das 81 cadeiras do Senado. Dessa maneira, serão eleitos dois nomes por unidade da Federação.

A pesquisa ouviu 1.522 eleitores no Distrito Federal, entre 31 de maio e a última quarta-feira (4/6). A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%.

Resultados

O levantamento considerou dois cenários: um com a participação de Michelle Bolsonaro entre os possíveis candidatos ao Senado, e um sem.

No primeiro cenário da pesquisa, Michelle Bolsonaro tem 42,8% das intenções de voto, contra 36,5% de Ibaneis Rocha. Na sequência, aparece a atual senadora Leila Barros (PDT-DF), com 29,7%.

As deputadas federais Erika Kokay (PT-DF) e Bia Kicis (PL-DF) tiveram, respectivamente, 24% e 18,3%. E a vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal (PT-DF), Rosilene Corrêa, ficou com 6,5%. Votos em branco, nulos e a opção “nenhum dos mencionados” acumularam 7,6%. Outros 4,3% não souberam responder ou não opinaram.

Em um segundo quadro avaliado por meio da pesquisa – desta vez, sem a participação de Michelle Bolsonaro –, Ibaneis aparece tecnicamente empatado com o deputado federal Fred Linhares (Republicanos). O parlamentar tem 36% das intenções de voto, contra 35,3% do governador.

Na sequência, apareceram: Leila do Vôlei, com 26,7%; Erika Kokay (21,7%); Bia Kicis (17,1%); o também senador Izalci Lucas (PL-DF), com 16%; e Rosilene Corrêa (5,3%). Votos em branco, nulos e “nenhuma das opções” totalizam 7,5%. Além desses, 4,6% não souberam responder ou não opinaram.