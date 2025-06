Parque na Indonésia em que brasileira morreu tem novo acidente com turista

O Parque Nacional Gunung Rinjani, na Indonésia, registrou um novo acidente envolvendo um turista, dias após a morte da brasileira Juliana Marins.

Pelas redes sociais, o parque divulgou que, na sexta-feira (27), “recebeu informações de um dos guias de que um visitante malaio havia sofrido um acidente na trilha para o lago Segara Anak”.

Uma equipe de socorristas foi preparada para a operação de resgate.

“Exatamente às 16h, a equipe composta por oito pessoas, incluindo equipe médica para o local da vítima. A retirada da vítima ocorreu sem problemas, de modo que às 8h30, do dia 28 de junho, a vítima foi examinada no Centro de Saúde de Sembalun”, escreveu o parque.

A vítima foi identificada como Nazli Bin Awan Mahat. O parque afirma que o estadode saúde dele é estável e ele tem conseguido realizar suas atividades.

“Continuamos apelando a todos os visitantes do Parque Nacional do Monte Rinjani para que continuem suas atividades com muita cautela. Mantenham o foco em cada etapa e continuem seguindo todas as regras existentes”, escreveu.

Trilha onde brasileira morreu após queda é reaberta na Indonésia

O Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, reabriu neste sábado (28) a trilha até o cume do vulcão pela rota de Pelawangan 4 (Sembalun) – trecho onde Juliana Marins, de 24 anos, morreu após uma queda.

A reabertura acontece três dias após o resgate do corpo da brasileira. A informação foi divulgada em comunicado oficial nas redes sociais do parque, que reforçou as recomendações de segurança aos turistas.

“Recomenda-se aos visitantes que priorizem a segurança durante a atividade e cumpram os Procedimentos Operacionais Padrão (SOP) de caminhada estabelecidos pela Sede do Parque Nacional do Monte Rinjani.”, diz a nota.

A administração também reforçou que o Monte Rinjani “não é apenas um destino, mas também uma responsabilidade compartilhada”.

A jovem brasileira Juliana Marins, de Niterói (RJ), faleceu em um grave acidente durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, na sexta-feira (20). Ela tropeçou, escorregou e caiu cerca de 300 metros da trilha. Inicialmente, Juliana conseguia mover os braços e olhar para cima, mas não se levantar.