Partido Liberal considera colocar Eduardo Bolsonaro em pesquisa para próximas eleições

O Partido Liberal (PL) deve permitir que dois nomes entrem nas pesquisas eleitorais, a fim de conferir o termômetro das Eleições 2026: Eduardo Bolsonaro e o senador Rogério Marinho. A informação é desta quinta-feira (5/6) do colunista Lauro Jardim, do portal O Globo.

A aprovação teria vindo do próprio ex-presidente, Jair Bolsonaro. Em entrevista à revista Veja no último dia 30 de maio, Eduardo manifestou interesse em disputar a Presidência da República e fez referência ao pai, que está atualmente inelegível até 2030: “Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, vou cumprir”. Além disso, Eduardo também destacou que seu nome apareceu em pesquisas eleitorais, o que o teria deixado “satisfeito”.

Luiz Inácio Lula da Silva Reprodução: EBC Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) Foto: Ciete Silvério/Governo do Estado de São Paulo Michelle Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro Reprodução: Instagram Ratinho Jr. (PSD/PR) Foto: Roberto Dziura Jr/AEN Senador e ex-ministro Rogério Marinho (PL/RN) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Neste momento, Eduardo está nos Estados Unidos em um autoexílio desde março, alegando perseguição política. Ele enfrenta investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) por possíveis crimes, como coação no curso do processo penal e obstrução de investigação contra organização criminosa.

Mesmo com sua ausência física do Brasil, Eduardo mantém atividades políticas em busca de apoio internacional e críticas ao ministro Alexandre de Moraes em meio às sanções impostas pelo governo Trump ao magistrado.

Apesar do PL incluir o nome de Eduardo para avaliar sua força como candidato à presidência, pesquisas como a Genial/Quest divulgada nesta quinta-feira (5/6) apontam outros nomes como principais rivais do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a pesquisa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos/SP) empataria com Lula na disputa, além de Ratinho Jr. (PSD/PR) e Michelle Bolsonaro (PL/RJ) num eventual segundo turno da eleição de 2026. Já na pesquisa divulgada em abril, Lula estava mais forte: ele vencia de todos os adversários e empatava somente com Jair Bolsonaro.

A pesquisa atual reflete ainda números interessantes: nem Lula e nem Bolsonaro seriam candidatos ideias para a maioria dos brasileiros. 66% dos entrevistados consideram que o petista não deveria tentar a reeleição, enquanto 65% avaliam que Bolsonaro deveria desistir de sua pré-candidatura e apoiar outro nome na disputa pelo Planalto, já que está inelegível. A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 brasileiros em 120 municípios do país entre os dias 29 de maio e 1º de junho.