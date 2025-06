Passageiro sofre fratura exposta e perde parte do osso da perna após colisão em Rio Branco

Westerley de Souza Gomes, de 30 anos, passageiro de uma motocicleta, sofreu uma fratura exposta e uma grave laceração na perna após uma colisão entre um carro e uma moto, ocorrida na tarde deste sábado (28), no cruzamento das ruas Rádio Farol e 13 de Maio, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista, que ainda não foi identificado, trafegava com Westerley na garupa pela rua 13 de Maio quando invadiu a via preferencial, a rua Rádio Farol, momento em que aconteceu a colisão.

Com o impacto, Westerley foi arremessado a cerca de cinco metros e sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Parte do osso da canela foi encontrada a poucos metros de onde ele caiu.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o atendimento inicial. Após estabilizarem o quadro clínico da vítima, os socorristas a encaminharam, em estado grave, ao pronto-socorro de Rio Branco.

Tanto o condutor da motocicleta quanto o motorista da caminhonete envolvida na colisão fugiram do local, deixando a vítima agonizando no chão.