Pastel brasileiro é eleito um dos melhores pratos do mundo em ranking

O queijo muçarela é um dos mais populares e consumidos em solo nacional, mas o seu sucesso não é restrito apenas ao Brasil. Não à toa, um ranking do site TasteAtlas, plataforma mundial de gastronomia, elencou os melhores quitutes feitos com o laticínio. O pastel brasileiro apareceu com destaque na lista.

A iguaria “tupiniquim”, presente em feiras, festas juninas e até na alta gastronomia, ficou em oitavo lugar na lista.

“Um dos itens de fast food mais comuns no Brasil é o pastel, uma massa folhada frita e recheada. Essa torta em formato de semicírculo ou retângulo é recheada com uma variedade de ingredientes, mais comumente frango desfiado, carne moída, muçarela ou camarões pequenos”, escreveram na plataforma.

Ao todo, 91 pratos foram avaliados por usuários que compartilharam suas visões e análises a respeito de diferentes preparos.

Pastel ganhou destaque em ranking mundial

“Também existem variedades doces, geralmente feitas com chocolate, banana ou geleia de goiaba, mas não são tão comuns quanto as salgadas. A origem exata do prato não é conhecida, mas acredita-se que o pastel tenha evoluído do rolinho primavera chinês , trazido ao Brasil por imigrantes japoneses”, acrescentaram.

