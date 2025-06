Pastor Celso Gregório disputa presidência da Ceimadac, maior convenção das Assembleias de Deus no Acre

Atuando há 35 anos no município de Sena Madureira, o pastor Celso Gregório de Lima decidiu lançar neste ano seu nome para a eleição da Convenção Estadual de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Acre (CEIMADAC), maior convenção das Assembleias de Deus no Acre. Ele concorre ao pleito com o atual presidente, o pastor Pedro Abreu.

Em contato com o Portal Contilnet, o pastor Celso disse que vem apresentando suas propostas aos demais pastores e ministros e também falou sobre sua expectativa para a eleição: “Nós estamos trabalhando, levando as nossas propostas para que haja uma mudança na nossa Ceimadac para melhor. São propostas viáveis. Em primeiro plano, estamos preocupados com a saúde dos nossos pastores e estamos trabalhando um convênio com a Santa Casa para poder cuidar dos nossos pastores e de suas famílias. Também temos proposta para alternância de poder para que possamos dar oportunidade a outras pessoas. Então, quatro anos de mandato é um tempo muito bom e possivelmente mais quatro. Estamos trabalhando, visitando, e estamos tendo uma boa aceitação. Conto com a ajuda e as orações de todos”, comentou.

Além de Sena Madureira, pastor Celso já iniciou visitas em outros municípios em busca dos votos. “Estamos visitando, conversando com os pastores, ministros e evangelistas. Temos bons projetos para serem implementados. Mas, o melhor de tudo é que queremos que seja feita a vontade do senhor nosso Deus. A vontade dele é o que vai nos agradar. Se for a minha vez, estaremos lá, se não for aguardamos mais um tempo. Não esqueçam de orar pelo pastor Celso Gregório e vamos aguardar o melhor de Deus para as nossas vidas”, completou.

Celso Gregório é pastor evangélico há 42 anos.

A votação para definir o presidente da CEIMADAC ocorrerá no dia 20 de julho em Senador Guiomard. Ao todo, 883 pastores, Ministros e evangelistas estão aptos a comparecer às urnas.

O atual presidente, Pedro Abreu, está há 16 anos à frente da convenção assembleiana.