Pastora da maior igreja evangélica do Acre dá dicas sobre sexo nas redes: “É maravilhoso”

A pastora da Igreja Batista do Bosque do Acre, Valéria Marques, voltou a ser assunto nas redes sociais neste fim de semana ao falar sobre um assunto considerado tabu. A religiosa publicou um vídeo comentando sobre sexo e quanto tempo o ato deve ter de duração.

Formada em psicologia e especialista em Terapia Sexual, ela aborda assuntos que para muitos do círculo a qual vive, pode ser considerado escandalizador.

“Vamos falar sobre sexo? Não existe um tempo certo, as vezes me perguntam quanto tempo deve levar. Me falam que fazem em cinco, dez, trinta minutos. Tenho um amigo que usa Tadalafila”, comenta a pastora.

Para Valéria, não existe um tempo certo para o ato, e sim o momento dos parceiros que podem ser ajustados conforme o combinado entre os dois.

“Vamos deixar a vergonha e se comunicar sobre como gostam, suas fantasias é muito mais. Falem um com o outro sobre o que vocês gostam na cama. As vezes o sexo vira uma rotina, então conversem, brinque com a sua parceria”, afirma a religiosa.

Veja o vídeo: