Paty Blond revela luta contra depressão e abusos no passado

Quem vê a atriz Paty Blond fazendo sucesso no Teste de Fidelidade, do João Kleber, não imagina o momento delicado que ela já enfrentou, marcado por abusos em um relacionamento e o início de um quadro de depressão.

A musa fitness, que também foi eleita Miss Santa Catarina, superou recentemente esse período difícil e deixou a má fase para trás. Segundo ela, a prática de atividade física, o controle da alimentação e o acompanhamento profissional foram fundamentais para vencer a depressão e retomar sua rotina de trabalho.

Atualmente, Paty está de volta à TV, com gravações semanais, e tem recebido diversos convites para campanhas publicitárias.

Quem é Paty Blond

Paty Blond é uma modelo e atriz brasileira que ficou conhecida por sua participação no programa Teste de Fidelidade 2.0, apresentado por João Kléber na RedeTV!.

Ela entrou no elenco após viver experiências pessoais marcantes, como traições em relacionamentos anteriores. No programa, atua como uma das sedutoras responsáveis por testar a fidelidade dos participantes.

Natural de Santa Catarina, Paty conquistou o título de Miss Santa Catarina no concurso Miss Pop Brasil e também foi eleita Miss Simpatia no prêmio Estrelas do Ano. Além da carreira na televisão e em concursos, ela participou do Carnaval de São Paulo como musa da escola de samba Colorado do Brás e segue envolvida em eventos culturais e gravações semanais para a TV.