paul-walker:-relembre-a-morte-do-astro-de-velozes-e-furiosos

O ator Paul Walker ficou muito marcado após estrelar os filmes da franquia Velozes e Furiosos. Em 2013, contudo, durante o período de gravação de Velozes e Furiosos 7, o astro morreu após um acidente de carro. O longa marcou a última aparição dele na franquia e teve uma emocionante cena que retratou a morte do ator.

Despedida de Paul Walker: entenda a cena final de Velozes e Furiosos 7

Letty Ortiz, personagem de Velozes e Furiosos 4

O filme será lançado em 13 de maio de 2023

Velozes e Furiosos 9 chega aos cinemas em 24 de junho

Velozes & Furiosos 9

Relembre a morte de Paul Walker

O ator morreu no dia 30 de novembro de 2013. Ele estava no meio das gravações do 7º filme da franquia e sofreu um grave acidente de carro em Santa Clarita, Califórnia. Ele estava no veículo conduzido pelo amigo Roger Rodas, um Porsche Carrera GT, que colidiu com uma árvore e pegou fogo rapidamente. A morte dos dois ocupantes foi instantânea.

Após a morte do ator, a produção de Velozes e Furiosos 7 foi suspensa por alguns meses. As gravações ainda estavam na metade e por isso, Paul não chegou a gravar todas as cenas do filme. Assim, a equipe de produção precisou usar imagens geradas por computador e de arquivo de outros filmes. Os irmãos do ator, Cody e Caleb Walker, também serviram de dublês.

O filme, inclusive, conta com uma homenagem para o ator no fim. A canção See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Puth foi usada no momento e fala sobre o significado de família. Ao todo, Velozes e Furiosos já teve quantos 10 filmes e um spin-off.