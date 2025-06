Pecuarista denuncia ação de forças de segurança em reservas do Acre: “Tratam produtores como bandidos”

O pecuarista Fernando Zamoura publicou em seu perfil do Instagram um vídeo mostrando diversas forças do Estado, como Polícia Militar, Força Nacional e Exército adentrando propriedades privadas rurais.

As imagens não são de Zamoura, mas ele aproveitou o caso para tecer comentários acerca do ocorrido. “Essas coisas desanimam ! A reserva “extrativista” Chico Mendes foi criada em 1988 através de um decreto no apagar das luzes do governo Sarney, foi uma um decreto feito às pressas após o assassinado do Chico Mendes, Sarney quis homenagear o sindicalista, criando uma reserva de 990,000 hectares”, disse.

Ele continua, afirmando que os grandes produtores foram desapropriados, enquanto os pequenos foram “condenados” a viverem do extrativismo do local, se mantendo em condições precárias.

“Hoje o remanescente dessas pessoas moram onde nasceram, criando gado e fazendo pequenas plantações, aí chega essas autoridades e os tratam como bandidos da mais alta periculosidade, confiscam o seu gado e os despejam de suas terras, não tendo outra opção, vão para as periferias das cidades”, afirmou.

Por fim, Zamoura afirma que os artistas que falam sobre salvar a Amazônia deveriam, na realidade, pedir que o povo da Amazônia seja salvo.