Pedro Sampaio é confirmado na Parada LGBT+ de São Paulo

O cantor Pedro Sampaio foi confirmado como uma das atrações da Parada LGBT+, que ocorrerá em São Paulo, no dia 22 de junho. A Parada do Orgulho deste ano expressa o compromisso com o debate urgente sobre a realidade das pessoas idosas da comunidade no Brasil por meio do tema Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro.

No evento, a Avenida Paulista, na zona central da capital paulista, será tomada por 20 trios a partir das 10h. A iniciativa quer convidar a comunidade a refletir e honrar as gerações que vieram antes.

Nelson Matias Pereira, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), destacou que o futuro é construído sobre os alicerces da memória e da resistência. “Envelhecer é uma conquista, mas, para muitas pessoas LGBT+, ainda é um desafio marcado pelo abandono, pelo silenciamento e pela ausência de políticas públicas”, avaliou.

“Se a juventude hoje consegue usufruir de direitos ganhos, foi por conta das pessoas que lutaram antes de chegarmos”, complementou o presidente da associação.

Pedro Sampaio foi convidado por uma multimarcas de maquiagem e cosméticos para liderar um trio. O show englobará as participações da dançarina Thaysa Lopes e do cantor Victor Telles.