Pegadinha com boneco do Stitch viraliza e arranca gargalhadas nas redes; veja vídeo

Um vídeo hilário está tomando conta das redes sociais e arrancando risadas de milhares de internautas. A gravação mostra uma pegadinha feita com um boneco do Stitch, personagem icônico da Disney, que surpreende com uma “voz possuída” e frases completamente absurdas.

No vídeo, o boneco é manipulado para dizer coisas inusitadas, enquanto uma mulher, aparentemente funcionária de uma loja, tenta entender o que está acontecendo. A reação dela, entre o choque e o riso contido, é o que dá o tom cômico à cena.

Com mais de 18 mil curtidas e milhares de comentários, o vídeo viralizou rapidamente. Internautas não economizaram nas risadas: “Eu pensei que ele tinha colocado um plug no boneco”, brincou um usuário. Outro comentou: “Fazia muito tempo que eu não ria de uma pegadinha”.

Veja o vídeo: