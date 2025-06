Peixe elétrico é flagrado no igarapé no Acre e vídeo viraliza por semelhança com cobra

Um vídeo publicado por Marlos Reis, morador do município de Feijó, no interior do Acre, tem chamado a atenção nas redes sociais. A gravação mostra um peixe de corpo alongado deslizando pelas águas do igarapé Aristides, o que levou muitos internautas a pensarem, num primeiro momento, que se tratava de uma cobra.

De acordo com observadores mais experientes, o animal filmado trata-se, na verdade, de um peixe elétrico — também conhecido como poraquê —, espécie comum nos rios da Amazônia e capaz de emitir descargas elétricas para se defender ou caçar.

Apesar da semelhança com uma serpente aquática, o poraquê não representa risco direto a banhistas quando não provocado. Ainda assim, a presença do animal impressiona. “Essa é das grandes”, comentou um internauta.

Especialistas alertam que, embora não sejam agressivos, os peixes elétricos devem ser respeitados e evitados, especialmente em locais de banho ou pesca. As descargas podem causar choque e, em casos extremos, até paralisia momentânea.