Pepita retorna à música com feat militante em clima de festa; saiba com quem

Pepita está com lançamento no gatilho! No mês do orgulho LGBT+, uma das figuras mais potentes da comunidade, que se posiciona como mulher trans militante, chega com música nova. E desta vez ela vem acompanhada para fazer o “Caldeirão”, nome da faixa, ferver. Nas redes sociais, a cantora tem feito mistério sobre quem dividirá os vocais com ela, mas o portal LeoDias revela, com exclusividade, que o feat é com MC Soffia.

A rapper de 21 anos, que se autointitula Lady da Quebrada, também é destaque na cena musical brasileira. A parceria chegará às plataformas digitais na próxima sexta (13/6) e promete ser um grito de militância em clima de festa. Em entrevista ao portal, Pepita contou detalhes do lançamento!

Veja as fotos Abrir em tela cheia Pepita retorna à música com a faixa “Caldeirão”, feat que será lançado em 13/6 Reprodução Instagram MC Soffia, que se autointitula Lady da Quebrada, é uma rapper de 21 anos Reprodução Instagram MC Soffia, que se autointitula Lady da Quebrada, é uma rapper de 21 anos Reprodução Instagram Música “Caldeirão”, que será lançada em 13/6, é um feat de Pepita com MC Soffia Divulgação Voltar

Próximo

Segundo a cantora, “Caldeirão” fala sobre ser livre mesmo diante de julgamentos. “É um ato político disfarçado de festa. A música traz uma vibe dançante, envolvente e provocativa, mas por trás da batida e da ousadia tem um recado claro: a liberdade incomoda mais do que qualquer grito”, contou.

O feat com MC Soffia, revelou Pepita, também destaca a coragem de existir e resistir na condição de LGBT+: “A letra fala de curtir a vida, do corpo em movimento, do prazer em existir do nosso jeito fora das regras que tentam nos limitar. É sobre colocar o corpo pra trabalhar não só dançando, mas também como instrumento de resistência, expressão e poder”.

Para quem está com saudade de Pepita em videoclipes, ela confirmou que a faixa virá acompanhada de um registro audiovisual. A cantora, que também realiza trabalhos como atriz, além de ser apresentadora, deu um spoiler da produção. “O clipe foi pensado como um espelho e uma provocação. A gente quis tirar a máscara de quem finge moralidade enquanto deseja secretamente a liberdade que critica. Quem nos julga, no fundo, quer viver o que vivemos, quer ser quem somos, mas não tem coragem”, adiantou.

Apesar de Pepita ser uma figura presente na mídia, principalmente nas redes sociais, seu retorno à música era bastante aguardado pelos fãs. O comeback da mãe de Lucca Antônio, que está com três anos, foi bastante planejado. E a escolha de MC Soffia para seu retorno não foi por acaso. “Voltar para a música com ‘Caldeirão’ é como reacender um fogo que sempre esteve em mim. Essa faixa é sobre celebração, sobre resistência e sobre ocupar espaços com orgulho. Fazer isso ao lado da MC Soffia é ainda mais potente, é talento, é representatividade, é o futuro da música. Estou de volta, inteira, mais forte e mais verdadeira do que nunca”, avisou. “Hey, Pepitaaa”, estamos prontos!