Pequenos, mas brabos: trio de cães põe ladrão para correr durante tentativa de invasão a residência

Ele pulou o muro achando que ia cometer um crime, mas não contava com a guarda canina do pedaço. Uma tentativa de invasão em uma casa no bairro Francisco Miranda, em Maracaibo, terminou de forma inesperada.

As câmeras de segurança da residência registraram tudo: um homem escala o muro e entra no quintal com claras intenções suspeitas. Mas antes mesmo de planejar o próximo passo, ele é recebido por três cachorros de pequeno porte, e de coragem gigante.

Os animaizinhos não pensaram duas vezes e partiram pra cima do intruso, que se apavorou com o ataque determinado dos pequenos e deu meia-volta. Nas imagens, é possível ver o homem literalmente batendo em retirada pelo mesmo muro de onde veio, enquanto os cães seguem latindo com toda a força do pulmão (e do instinto protetor!).

A cena, claro, virou assunto entre os vizinhos. Afinal, os “mini seguranças” mostraram que tamanho não é documento quando se trata de defender o território.