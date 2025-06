Perpétua anuncia inauguração da 1ª unidade pública de industrialização de café do Acre

O Vale do Juruá se prepara para um marco histórico na produção agrícola: a inauguração do Complexo Industrial do Café, agendada para o dia 28 de junho, no município de Mâncio Lima. A nova estrutura atenderá mais de 150 cafeicultores da região, oferecendo um sistema completo de beneficiamento dos grãos, desde a secagem até o rebeneficiamento, com tecnologia de ponta.

O anúncio foi feito pela diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, que também confirmou a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, na cerimônia. O projeto representa um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões por parte do governo federal, com contrapartida de R$ 1,8 milhão da Cooperativa de Café do Juruá (Coopercafé), parceira na iniciativa por meio do programa Café Amazônia Sustentável.

FIQUE POR DENTRO: Lula pode vir ao Acre para inauguração do Complexo Industrial do Café, no Vale do Juruá

A nova planta industrial é a primeira do tipo no estado do Acre e chega para transformar a realidade da cadeia produtiva do café na região. Equipado com secadores, descascadores, peneiras e elevadores, o complexo permitirá que etapas que antes levavam até 15 dias — feitas de forma artesanal — sejam realizadas agora em até 36 horas, com mais qualidade e menor esforço físico por parte dos produtores.

Além de agilizar o processamento, a unidade deve aumentar significativamente a produtividade, padronizar a qualidade dos grãos e abrir portas para novos mercados, incluindo a exportação. Com isso, o café do Juruá dá um passo decisivo rumo à valorização comercial e à sustentabilidade da produção local.