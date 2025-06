pescador,-urso-e-chico-bento:-os-10-bandidos-mais-procurados-do-rj

Na lista dos 10 bandidos mais procurados do Rio de Janeiro (RJ), traficantes, ocultadores de cadáveres e assassinos de policiais se escondem atrás dos mais curiosos codinomes, desafiando o Estado e fazendo o que for preciso para escapar das punições.

A coluna reuniu, com base em informações do portal Procurados.org.br, os perfis dos dez criminosos mais caçados pelas forças de segurança em solo fluminense.

Matador de policial

Conhecido como “Pescador”, o traficante Alexandre Ramos do Nascimento, 38 anos, é alvo da polícia há mais de uma década. Integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), Pescador gerencia o tráfico de drogas na Vila dos Pinheiros, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Ele é procurado por envolvimento no assassinato do soldado Helio Messias Andrade, de Roraima, baleado na cabeça em 2016, quando a viatura da Força Nacional em que estava entrou por engano na região e foi recebida a tiros.

Pescador também é acusado de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra policiais civis, em 26 de setembro de 2017, após criminosos avistarem agentes desembarcando de um blindado.

Há rumores de que ele foi designado para substituir Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, na liderança do TCP. Sua ficha criminal é extensa. Ele é procurado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, homicídio simples, associação criminosa e tráfico de drogas.

Chico Bento do tribunal do crime

Adriano de Souza Freitas, o “Chico Bento”, é apontado como chefe do tráfico no Jacarezinho, Zona Norte do Rio.

Citado em mais de 27 investigações, é um dos principais suspeitos de ter matado, em fevereiro de 2017, o soldado Michel de Lima Galvão, da PMERJ.

Apesar de estar preso desde 2016, foi responsabilizado com base na teoria do domínio do fato, que atribui responsabilidade a chefes do tráfico por mortes de agentes de segurança durante operações.

Após ganhar o benefício do regime semiaberto em março de 2018, Chico Bento não retornou à unidade prisional e passou à condição de foragido.

Com formação universitária e autodeclarado comerciante, ele possui cinco mandados de prisão em aberto por crimes como incêndio, tortura, homicídio e tráfico, inclusive com envolvimento de crianças.

Em 2020, ele mandou executar dois técnicos de instalação de câmeras, após suspeitar que fossem milicianos. Um deles foi morto por estar apenas acompanhando o colega.

Urso torturador

Conhecido como “Doca” ou “Urso”, Edgard Alves de Andrade, 55 anos, é chefe do Comando Vermelho (CV) e lidera a “Tropa do Urso”.

É procurado por tortura, tráfico e associação criminosa, com mandado de prisão relacionado ao desaparecimento de três meninos em Belford Roxo.

Segundo a polícia, Doca mandou executar os envolvidos nas mortes das crianças e também teria condenado os criminosos que mataram, por engano, três médicos na orla da Barra da Tijuca.

Em uma tentativa cinematográfica, ele tentou sequestrar um piloto de helicóptero da polícia para resgatar presos.

Popeye do CV

Everton Alan Soares Conceição, 38 anos, é apontado como chefe do tráfico em Belford Roxo e é procurado por tráfico e outros crimes.

Filho de Orlando da Conceição, o “Orlando Jogador”, ex-chefe do CV, Popeye herdou o envolvimento com o tráfico. Nessa quarta-feira (5/6), foi alvo de operação da DRE. Ele comanda execuções, ataques à polícia, instalação de barricadas e extorsão de moradores por meio de violência.

Vulgo Bambu

Leandro Pereira da Rocha, conhecido como “Bambu”, lidera o tráfico na parte baixa da Rocinha, Zona Sul do Rio, e integra o CV.

Sua ficha inclui tráfico, associação para o tráfico, homicídio qualificado, roubo majorado, entre outros.

Em 2022, viralizou um vídeo de sua festa de 33 anos, com um bolo decorado com fuzis, em celebração de alto padrão.

SL do Chapadão

Saulo Cristiano de Oliveira Dias, o “SL do Chapadão”, foi beneficiado por indulto de Natal em 2023 e está foragido desde então.

Condenado a mais de 18 anos por homicídio qualificado — pela morte de um militar do Exército — e associação para o tráfico, é considerado um dos principais gerentes do tráfico no Complexo do Chapadão.

Carreirinha dos Tabajaras

Thiago Veras Matos, 35 anos, é conhecido como “Carreirinha dos Tabajaras” e atua no tráfico da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana.

É procurado por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de armas. Em 2015, matou um mototaxista acusado de assassinar seu primo e expulsou a família da vítima da comunidade. Também responde por tentativa de homicídio em 2018.

Tandera

Danilo Dias Lima, o “Tandera”, 37 anos, é o miliciano mais procurado do Rio. Foragido desde 2016, lidera a milícia na Baixada Fluminense.

Entre os crimes atribuídos estão extorsão, formação de milícia privada, monopólio ilegal de produtos e exploração clandestina de serviços.

WL do Chapadão

Wallace Moura dos Santos, 28 anos, é investigado pelo assassinato de dois jovens vendedores de quentinhas, acusados injustamente de serem informantes.

Segundo a polícia, ambos foram mortos por ordem de WL após julgamento por um “tribunal do tráfico”.

Latrocínio aos 22

Hiago Ferreira Pinto, integrante do CV, é procurado por latrocínio ocorrido em dezembro de 2024, em Santa Cruz.

Junto a outros seis criminosos, armados com fuzis e pistolas, ele matou um policial penal que tentou intervir em um assalto a um depósito de bebidas. Após os disparos, os criminosos fugiram levando a arma da vítima.

