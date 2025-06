Pescadores fisgam arraia de mais de 60 quilos em cidade próxima a Sena Madureira; veja o vídeo

Um grupo de pescadores fisgaram uma arraia gigante de mais de 60 quilos, segundo eles, no rio Iaco, em Sena Madureira, município no interior do Acre, nesta sexta-feira (20).

Nas imagens enviadas com exclusividade para o ContilNet, os homens comemoram a pescaria e falam da dificuldade para retirar o animal das águas e fazer o seu transporte.

A prática de pesca da arraia é algo comum em regiões da Amazônia, e o registro da espécie com esse tamanho surpreendeu os pescadores, por poucas atingirem o tamanho desta encontrada.

“Olha o tamanho da arraia gigante que a gente pegou aqui na boca do Iaco. Depois de 4 horas de luta. Olha o tamanho da criança”, afirmou um dos homens.

Veja o vídeo: