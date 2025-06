Pesquisa aponta Lula empatado com Bolsonaro e outros três possíveis candidatos num eventual 2º turno

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (5) pelo instituto Quaest revela que 66% dos brasileiros são contra a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um novo mandato – o quarto de sua história – em 2026; 65%. A mesma pesquisa mostra que, para 65% dos brasileiros, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também não descartaria postular-se novamente como candidato.

No entanto, a mesma pesquisa aponta que 25% dos eleitores afirmaram que Bolsonaro deveria manter a candidatura, mesmo inelegível no momento. No caso de Lula, 66% dos brasileiros são contra a candidatura à reeleição em 2026 e que, no caso de Bolsonaro, deveria desistir da disputa e apoiar outro candidato.

Dos apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT), 84% defendem que o presidente Lula deve disputar a reeleição em 2026. Já 73% dos que não têm posicionamento político acreditam que ele não deveria se candidatar. Entre os eleitores que apoiam Bolsonaro, 95% são contrários a uma nova candidatura de Lula.

Entre os brasileiros que acham que Bolsonaro deveria desistir da candidatura, 78% são do PT e apoiam o presidente Lula. Outros 70% não se identificam com nenhum lado político, mas concordam com a ideia.

Já 55% não apoiam Bolsonaro, apesar de terem inclinação mais à direita, e também defendem que ele abra mão da candidatura. Apenas 38% se declaram bolsonaristas e apoiam a desistência.

Em um eventual 2º turno nas eleições de 2026, o presidente Lula empataria com pelo menos cinco eventuais candidatos à Presidência da República: Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Jr. (PSD), Eduardo Leite (PSD) e Jair Bolsonaro (PL). Na sondagem anterior, divulgada em abril, Lula vencia todos os outros concorrentes e empatava somente com o ex-presidente Bolsonaro. Desta vez, Lula e Bolsonaro têm 41% — a margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

Cerca de 2 mil entrevistas foram realizadas com brasileiros de 16 anos ou mais, com margem de erro estimada em 2 pontos percentuais.