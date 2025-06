Petecão diz que Eduardo e Pablo não têm compromisso com o PSD e nega que sigla queira apenas políticos sem mandato

Na semana passada, os deputados Eduardo Ribeiro e Tio Pablo anunciaram a saída do Partido Social Democrático (PSD) após carta de anuência da sigla, assinada pelo presidente do partido no Acre, o senador Sérgio Petecão.

Em entrevista ao ContilNet, também na semana passada, ambos agradeceram pelo tempo que permaneceram no partido. Pablo disse que precisa discutir um novo caminho com calma, e Eduardo afirmou que a direção do PSD optou por montar uma chapa em 2026 sem políticos com mandato.

SAIBA MAIS: Eduardo Ribeiro e Tio Pablo anunciam saída do PSD após carta de Petecão

A afirmação de Ribeiro foi negada por Petecão, em conversa com o ContilNet, nesta terça-feira (3).

“Na verdade, o partido não escolheu parlamentares sem mandato. Não é isso. Nós queremos pessoas que usem o partido e tenham compromisso com o partido. Não tem esse negócio. O que adianta? Eu tenho um parlamentar que não participa da vida do partido. Nós queremos parlamentares que vivam o dia a dia do partido. Então, eles não saíram porque o partido decidiu fazer chapa com político sem mandato. Foi uma decisão deles. Quem é que vai dispensar deputado? Eles saíram porque não participam da vida política do partido”, afirmou Petecão.

O senador disse ainda que os deputados não fizeram nenhum movimento em prol do partido nas últimas eleições e não possuem vida orgânica dentro da sigla.

“Eu acho que eles não se sentem bem no PSD. Você vê que, na eleição municipal, eles não fizeram qualquer movimento. Eles estavam em outro palanque, então não justifica, entendeu? Mas nós demos a carta para evitar qualquer tipo de confusão, para que isso não possa atrapalhá-los, e aí eles vão para onde quiserem, onde acharem que é melhor, porque dentro do PSD eles não têm vida orgânica, como a gente chama. Pergunta para eles: quantas reuniões do partido eles participaram nos últimos meses? Na eleição municipal, onde é que eles estavam? O meu sonho é eleger parlamentares que possam dividir um pouco da responsabilidade comigo, porque minha carga é muito grande. Tem que rodar todos os municípios. Eu quero parlamentares que me ajudem a tocar o partido”, finalizou.