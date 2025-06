Petecão diz que Governo Lula tem que priorizar BR-364 e aplicar mais bilhões na rodovia

Na manhã desta quinta-feira (5), o senador Sérgio Petecão foi o único dos três senadores do Acre a participar da caravana pela BR-364, que teve como objetivo vistoriar as condições da rodovia, considerada a mais importante do estado.

O evento, promovido pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), contou com a presença de deputados estaduais e federais, reunindo esforços para sensibilizar o governo federal sobre a necessidade de melhorias na estrada.

Durante sua fala, Petecão parabenizou a iniciativa da Assembleia Legislativa, destacando a importância do ato. “Olha, primeiramente, parabenizar a Assembleia Legislativa na pessoa do presidente Nicolau por criar esse momento. Eu acho que tudo que puder ser feito para que a gente possa sensibilizar o governo federal da importância que é essa BR, nós temos que fazer”, afirmou.

O senador ressaltou a relevância de unir esforços em prol da BR-364, mencionando conversas que teve com empresários locais sobre os recursos já alocados para a estrada. “Ele me falava que, às vezes, alguns ironizam, que já foi alocado aqui mais de um bilhão de reais. Isso significa que precisamos de mais bilhões, porque a estrada está muito ruim”, destacou.

Petecão também enfatizou que a BR-364 merece um tratamento diferenciado por parte do governo federal, considerando as particularidades da construção na região amazônica. “Uma coisa é construir em Rondônia, que tem pedra do lado. Outra coisa é construir no Mato Grosso. Aqui, temos que mover pedra com mais de 500 quilômetros. Então, é totalmente diferente a realidade”, explicou.

O senador expressou seu entusiasmo por estar presente no evento e sua determinação em resolver os problemas que afetam a região do Juruá. “Eu quero muito que a gente resolva de uma vez por todas esse problema que isola uma região importante para o nosso estado. É fácil? Lógico que não. É impossível? Também não é. Precisa só que o governo federal dê um tratamento diferenciado para essa obra”, defendeu.

Petecão também abordou a questão da preservação ambiental e a contrapartida que o governo federal deve oferecer à população local. “Nós pagamos um preço muito caro, nós que moramos na Amazônia, no Acre. O governo federal quer que nós preservemos a Amazônia, e qual é a contrapartida do governo federal? Uma das contrapartidas tem que ser a nossa BR-364. É o direito de ir e vir para as pessoas que moram aqui na região do Juruá”, concluiu.

A caravana pela BR-364 tem três paradas programadas: a primeira na Ponte do Caeté, em Sena Madureira; a segunda no trecho entre Caeté e Manoel Urbano, para averiguar a pavimentação feita com a técnica de macadame; e a última parada será na Ponte do Rio Tarauacá, que está em obras para a ampliação de sua cabeceira. A participação do senador Sérgio Petecão ressalta a importância da união entre as autoridades para garantir melhorias na infraestrutura do estado, fundamental para o desenvolvimento da região.