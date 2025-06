Petrobras faz novo corte no preço do litro da gasolina e reduz valor em R$ 0,17

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (2), que vai reduzir em 5,6% o preço da gasolina para distribuidoras do país e o valor de venda do combustível terá a diminuição em média de R$ 0,17 por litro.Nas distribuidoras, o preço será de R$ 2,85.

A decisão passa a valer a partier de amanhã, terça-feira (3). Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08/litro, uma redução de R$ 0,12.

Com o reajuste anunciado, a empresa abateu os valores da gasolina para as distribuidoras, desde dezembro de 2022, em R$ 0,22/litro, uma queda de 7,3%. Considerando a inflação do período, a redução é de R$ 0,60/litro ou 17,5%. O preço vendido para é um dos itens que integram o total final dos combustíveis que os consumidores compram nos postos.

Compõem o valor desses itens no Brasil o imposto federal, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de caráter estadual, as margens de lucro da Petrobras e os custos de distribuição e revenda.

No governo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a empresa fazia reajustes no preço dos combustíveis vendidos às refinarias periodicamente, seguindo a variação do dólar e dos valores no mercado internacional.

Bolsonaro manteve a política vinculada ao Preço de Paridade de Importação (PPI), que estava em vigor desde 2016, no governo Michel Temer (MDB). No início do seu terceiro mandato, o presidente Lula acabou com o PPI.

Os reajustes passaram a ser feitos sem periodicidade definida, de forma a evitar o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Em ano eleitoral, Bolsonaro limitou o ICMS de combustíveis. No ano seguinte, Lula assinou compensação aos estados pela perda de arrecadação.

O corte no preço da gasolina feito pela Petrobras alivia inflação, diz analista de cálculos da consultoria Warren Investimentos e isso deverá forçar o IPCA de junho a uma queda entre 8 e 10 pontos-base (bps), o que representa uma revisão da projeção de 5,3% para 5,2% no ano.

O alívio para o consumidor final, no entanto, dependerá do repasse nas bombas. Estimativas da estrategista de inflação da Warren Investimentos, Andréa Angelo, indicam que cerca de 30% a 35% da queda promovida pela refinaria tende a ser sentida nos postos de combustíveis em junho.

Dados divulgados na manhã desta segunda-feira no Boletim Focus, do Banco Central (BC), mostram que o mercado mantém a expectativa de queda da inflação. A pesquisa do BC mostrou que a projeção para o IPCA está agora em 5,46% neste ano, ante os 5,50% estimados na semana passada. Há quatro semanas, esse valor era de 5,53%.