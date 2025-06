PF abre inquérito sobre bomba em centro Paulo Freire na UFMA

A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito para investigar os responsáveis por um artefato explosivo encontrado na Universidade Federal do Maranhão.

O artefato com aparência de bomba caseira foi encontrado por um agente de limpeza no Centro Pedagógico Paulo Freire, localizado dentro da Cidade Universitária, na segunda-feira (2/6).

Em nota a PF, diz que foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e pelo setor de segurança da UFMA.

“Uma equipe da Polícia Federal compareceu à UFMA e, com apoio daquela instituição federal irá buscar identificar o(s) responsável(is) pela produção do artefato, bem como a motivação e circunstâncias dessa ocorrência”, disse a PF em nota.

Imagem da suposta bomba na UFMA investigada pela PF

A UFMA, por sua vez, informou em nota que, após o servidor encontrar o artefato, “acionou imediatamente a Polícia Militar e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que realizaram a retirada do objeto e o transportaram para uma área isolada, onde o material foi seguramente desarmado.”

“As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas com o objetivo de contribuir para a identificação dos responsáveis”, diz a UFMA.

Ainda segundo a Universidade, o objeto “não causou danos ou vítimas, e a investigação sinaliza que se trata de um caso isolado.”

“Para garantir a segurança de todos, a UFMA realizou novas vistorias no Câmpus de São Luís e reforçou as medidas preventivas na Cidade Universitária. Com isso, as atividades acadêmicas e administrativas seguem mantidas”, disse a UFMA em nota.