PF deflagra operação contra compra de votos nas eleições e cumpre 12 mandados no Acre

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (17) a Operação Grande Prêmio, com o objetivo de combater crimes eleitorais relacionados à compra de votos. A ação conta com o apoio do Ministério Público Eleitoral e ocorreu em Rio Branco e Sena Madureira.

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral, com a finalidade de reunir novas provas e fortalecer as investigações.

De acordo com a PF, o caso teve início após uma denúncia apontar que um candidato a vereador estaria envolvido em um esquema de compra de votos. Segundo as investigações preliminares, o político teria montado um grupo de pessoas encarregado de abordar eleitores e oferecer vantagens em troca do voto.

A Polícia Federal não divulgou o nome do investigado. A operação segue em andamento.