PF deflagra operação contra facção criminosa e cumpre mandados em cidades do Acre

Na manhã desta quinta-feira (6), uma ação conjunta liderada pela Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil, Polícia Militar (6º BPM/GOE), Polícia Penal e do Gefron (Grupo Especial de Operações em Fronteira), foi deflagrada no Vale do Juruá, interior do Acre. A Operação “Sem Trégua” teve como alvo uma organização criminosa com atuação nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

Durante a ofensiva, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Acre. A operação é resultado do cruzamento de provas colhidas em investigações anteriores da própria Polícia Federal, o que permitiu a identificação dos envolvidos.

Os alvos da investigação poderão responder por participação em organização criminosa, além de outros crimes que possam ser constatados ao longo do processo. As autoridades seguem atuando no combate à criminalidade na região de fronteira.