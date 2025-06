PF deflagra operação para combater crimes eleitorais em SP

A Polícia Federal (PF) investiga crimes eleitorais cometidos nas eleições do ano passado, no interior de São Paulo. Uma ação deflagrada nesta quarta (4/6), batizada de Operação Vilas, cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de Votuporanga, com o objetivo de apurar fraudes em inscrições eleitorais efetuadas no cartório eleitoral da cidade.

Segundo a PF, as irregularidades visavam a transferência indevida de eleitores para o município de Parisi, também no interior paulista. O inquérito policial que investiga o caso teve início por iniciativa da Justiça Eleitoral e está corre sob sigilo, informou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão em Votuporanga (SP) para apurar crimes eleitorais.

Divulgação/Polícia Federal 2 de 4

Governo Trump destaca Brasil como exemplo de segurança eleitoral

Nelson Jr./Ascom/TSE 3 de 4

O inquérito policial que trata do caso teve início por iniciativa da Justiça Eleitoral e está em segredo de justiça, informou o TRE-SP.

Reprodução 4 de 4

TRE-SP faz demonstração à imprensa dos procedimentos a serem adotados nas seções eleitorais no dia da votação. São Paulo(SP), 20/09/2022

Fábio Vieira/Metrópoles

Leia também

O que a PF descobriu sobre os crimes eleitorais