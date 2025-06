PF desarticula quadrilha que extorquia migrantes na fronteira do Acre com a Bolívia

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3), a Operação Migrare para desarticular uma organização criminosa envolvida na entrada irregular de estrangeiros no Brasil e na extorsão de migrantes. A ação teve como foco principal uma rota clandestina localizada na fronteira entre o Acre e a Bolívia, identificada como uma das principais vias de atuação do grupo.

De acordo com a investigação, a rede criminosa operava em vários estados brasileiros e facilitava a entrada de migrantes por caminhos ilegais, principalmente entre Rondônia e Acre. Após cruzarem a fronteira, as vítimas eram ameaçadas e obrigadas a realizar pagamentos, o que caracteriza o crime de extorsão.

Para aprofundar as investigações, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços situados em Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal, e a PF segue apurando o alcance da atuação do grupo e identificando outros possíveis envolvidos.