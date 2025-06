PF faz operação contra exploração sexual de brasileiras em Myanmar

A Polícia Federal deflagrou, na última sexta-feira (6/6), a Operação Double Key, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, com atuação em Myanmar, país localizado no continente asiático.

A operação teve início após a Polícia Federal receber a informação de que uma brasileira, natural de Pernambuco, estaria sendo mantida em cárcere privado e submetida à exploração sexual por integrantes da organização criminosa, em um hotel no Sudeste Asiático.

A vítima teve seu nome incluído na lista de difusão azul da Interpol (Blue Notice), o que possibilitou sua localização e resgate. Ela retornou ao Brasil nesse domingo (8/6).

As investigações apontam que o grupo criminoso, composto majoritariamente por cidadãos chineses legalmente estabelecidos no Brasil, aliciava jovens brasileiras com falsas promessas de emprego no estado de Karen, onde vêm sendo erguidos, nos últimos anos, empreendimentos comerciais como hotéis e cassinos.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão contra dois cidadãos de origem chinesa, que foram detidos no momento em que desembarcavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), em voo procedente do Camboja. Também foram cumpridas medidas cautelares contra uma brasileira, além de mandado de busca e apreensão em sua residência, na cidade de São Paulo/SP.

As investigações seguem em curso e os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual.